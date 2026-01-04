Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

恩筵饮食服务及策划有限公司业务总监刘达峰师傅 当义厨行善 5招秘诀教煮鸡油花雕蟹｜香港情味

更新时间：10:00 2026-01-04
发布时间：10:00 2026-01-04

入冬后的花蟹分外鲜美肉甜，拿手炮制各类海产料理的刘达峰师傅（恩筵饮食服务及策划有限公司业务总监），今天示范讲究鲜美嫩滑的鸡油花雕蟹，鸡油及花雕酒展现花蟹的风味，做法和调味均简单。

点击图辑睇刘达峰师傅示范鸡油花雕蟹食谱

刘达峰师傅感言：用自身能力助人

14岁那年，因为不爱读书，爸爸便鼓励我学一门手艺。因为想到「近厨得食」，既能学习料理专业，又有美食，就这样开始了我的厨师之路。初入行时，我没有甚么远大目标。厨房就像一个大家庭，我们的工作时间比在家中还要多，幸运是我跟随的厨师团队对我非常照顾，让我在这个新环境中感受到关心和依靠。

我在单亲家庭长大，在我小时候父亲每天早出晚归辛勤工作，家里只得我一个人。然而到厨房工作后，各位师兄弟和大厨们就像我的亲人一样，彼此相互扶持，每天工作都充满热闹与欢乐，即使做学徒的过程不容易，我也努力学习。幸运是我所遇到的人和乐意关照我的人，远远多于那些对我不友善的，让我越来越喜欢厨师这个职业。

随着时间的推移，我在工作时结识了许多年轻厨师，我们互相交流，更一起参加厨艺比赛，通过参赛我的厨艺得到进步和提升。我们一班人还在公余时一起参与义工活动，后来我更跟志同道合的厨师们一起成立了「爱心义厨行」团队，能够用自己的专业与能力去帮助别人是一件非常有意义的事。

当步入30多岁时，我在本港一家私房菜馆担任总厨。当时农历新年临近，我想找一间食品工厂代工制作一些糕点，以便在私房菜馆售卖。刚巧我在义厨行动中认识的一位老师傅任职的食品工厂即将结业，却一直找不到人愿意接手，因为我知道他们制作的食品，尤其中式糕点做得十分出色，我想如果结业真是非常可惜，然而那时我的能力有限，资金不足，没可能顶手的，但想不到工厂的老板知道后，相信我可以把食品工场做好，竟然将食品工场送赠给我。其实，起初我打算将这间食品工厂转手卖给其他人，但后来我又想试试自己是否能闯出一番事业，就这样我的食品工厂业务便正式启航。

疫情期间，我有幸认识了不少慈善团体。当时，他们来找我，希望我能协助制作「预制菜」，以供应给有需要的家庭。于是，我一边为不同食肆代工，一边继续为慈善组织制作非营利食品。 我更会跟其他厨师协会定期举办义厨活动，例如定时到「邻舍辅导会」旗下不同的社区中心和院舍举办慈善宴。今年11月，我们「香港中厨师协会」便联同「群生饮食技术人员协会」、「爱心义厨行」及「惺惺同学会」，跟「邻舍辅导会」的屯门区安老及康复服务部合作举办邻舍日2025「兴．馨爱延 邻舍盛宴」，当日中午我们先行制作600个两餸午餐饭盒，送到行动不便的长者家中，到晚上就在大兴邨球场筵开超过二十席。

展望未来，我希望在经营好业务的同时，能凭借自身能力去帮助更多有需要的人，让温暖与关怀传递到更多人的身边。

1.最难忘的美食？

粟米肉粒饭。做法与选材简单的家常碟头饭，是刘师傅入行后学会的第一道料理。当时任职快餐店外卖员的刘师傅，偶有机会入厨学师，因此学识了烹饪粟米肉粒饭的技巧，有满足感之余，自此对煮食充满兴趣。

2.最具挑战性的食材？

蛇筋。刘师傅表示，蛇肉是炮制蛇羹及蛇宴的主要食材，但蛇肉中藏有幼细的筋膜，作菜前必须细心及有耐性地慢慢挑出幼筋，才能令肉质鲜嫩幼滑。

蒸蟹保留鲜味精华

花蟹是时令海产，天气越冻、肉质越肥美。刘师傅这次分享的花蟹食谱，简单配搭花雕、鸡油及鸡蛋，加上准绳的火候，令蟹肉鲜嫩又原汁原味。刘师傅建议蒸蟹时间避免太长，否则会令蟹肉太熟及鲜味流失。不妨将蟹斩成小件，再用刀略拍蟹钳，令蟹更易蒸熟，同时亦能适当地吸收花雕和鸡油的香味。
 

鸡油花雕蟹材料简单
鸡油花雕蟹材料简单

 

鸡油花雕蟹材料：花蟹 1只、鸡蛋 2只、姜 5克、鸡油 80克、花雕 300毫升、鸡粉 少许、糖 少许、盐 少许

做法：

  1. 姜切幼粒，鸡油切粒，鸡蛋拂匀。
  2. 洗争花蟹，将蟹身斩件，用刀拍扁蟹钳，上碟。
  3. 将姜米及鸡油粒铺蟹件及蟹钳上，用盐和糖调味，加蟹盖蒸7分钟。
  4. 将蒸蟹的汤汁加入蛋浆中，淋在蟹上再蒸30秒。

5招秘诀教煮鸡油花雕蟹

  1. 1.5斤重的花蟹肉厚清甜，蒸至刚好熟分外鲜美。
  2. 花雕酒有助提升海产的味道层次。
  3. 保留花蟹所有精华，建议选用蒸的方法。
  4. 新鲜鸡油可于鸡档买到。
  5. 在蟹件上淋上加入蒸蟹汤汁的蛋浆，能做出蛋花效果。

文：EH  图：星岛日报
 

