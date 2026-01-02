萝卜糕2026推介｜皇玥创新贺年糕点 首创翡翠萝卜糕 甘甜爽脆绿绿无穷
新春佳节不能没有萝卜糕，甘甜爽脆萝卜糕你又试过未？马年将至，皇玥抢先推出「翡翠萝卜糕」1月优惠价$210 (原价$328)，更突破传统做法，将白萝卜与青萝卜以黄金比例融合，让大家同时细味白萝卜的温润甘甜，同时感受青萝卜的微爽脆感，打破萝卜糕粉感厚重的印象，整体风味层次分明，为传统贺年食品带来新风味。
皇玥更同步推出两款全新特色贺年礼盒，其中「翠玥精选礼盒」集合原味及伯爵茶蜂巢蛋卷、多款蝴蝶酥（包括皇玥原味、伯爵茶及独特海盐口味）、脆曲奇及唐果子，并配合珍稀武夷山大红袍，茶香与饼食完美结合，送礼首选。至于「马年经典精选礼盒」集合原味及伯爵茶蜂巢蛋卷各3件，与原味及伯爵茶蝴蝶酥各4件，体面又不失礼，完美契合新春拜年心意。
品牌亦推出节日限定精选八味蝴蝶酥礼盒，集结多款经典与创新口味于一盒，让您一次尽享酥脆层次与风味变奏，难怪皇玥的蝴蝶酥荣膺香港市民No.1「最喜爱蝴蝶酥品牌」。此外品牌更有限量「小马钥匙扣礼盒」，内含红、粉、紫、橙4色仿皮小马钥匙扣，每款搭配不同的精致饼食，设计小巧缤纷，倍添节庆气氛。皇玥有更多贺年礼盒选择及新春优惠，与大家共庆丰盛新年。
皇玥网店：https://bit.ly/44NqNa4
查询：www.ipastry.com.hk/
门店资料：https://www.ipastry.com.hk/ourshop/
