Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

IKEA全新茶记常餐 沙嗲牛/叉烧意配炒蛋多士$43起！黄梅酱巴斯克/鸡蛋仔奶茶新地

饮食
更新时间：12:11 2026-01-02 HKT
发布时间：12:11 2026-01-02 HKT

IKEA瑞典餐厅一向以北欧简约风格闻名，近年更积极融入香港在地饮食文化，深受本地顾客喜爱。1月起，IKEA瑞典餐厅特别推出一系列地道茶餐厅常餐，以亲民的$43起价格，让顾客品尝到「快、靓、正」的港式滋味。此外，更有创意无限的港式饮品口味新地配迷你鸡蛋仔，以及黄梅酱巴斯克、奶酱慕丝等港式口味蛋糕。

IKEA推$43茶记常餐 沙嗲牛/叉烧意配炒蛋多士

IKEA茶记常餐1月限定供应

IKEA瑞典餐厅于一月份隆重推出三款全新港式常餐，以崭新的烹调手法重新演绎香港人熟悉的味道。每份套餐均以超值$43的价格供应，可自选茶餐厅常见的沙嗲牛肉面、雪菜肉丝鸡肉米粉及叉烧汤意粉，并配有香气扑鼻的黑松露炒蛋、烟熏蜜糖肠仔、外脆内软的蒜香牛油法包，以及饮品，全日任何时段都能享受丰富均衡的美味。

港式甜品登场！黄梅酱巴斯克/鸡蛋仔奶茶新地

此外，黄梅酱巴斯克蛋糕、牛奶糖慕丝蛋糕、奶酱慕丝蛋糕及阿华田木糠蛋糕，四款融入港式味道的限定甜品亦会于瑞典餐厅供应。而IKEA美食站亦带来多款创意港式甜点，包括炭烧咖啡新地筒、港式奶茶新地筒，以及新地配迷你鸡蛋仔。外脆内软的迷你鸡蛋仔搭配浓郁新地，带来双重口感惊喜。

 

资料来源：IKEA 宜家家居

 

同场加映：内地过江龙减价救亡？面店推平价下午茶餐 $35半只鸡+酸辣粉+饮品

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
时事热话
22小时前
观滨女童欺凌｜13岁女被捕 涉袭击致造成身体伤害 遇袭15岁少女送院
01:14
观滨女童欺凌｜13岁施袭女被捕 疑不满对方网上造谣 15岁受害少女送院
突发
13小时前
屯门菲籍妇倒毙｜法籍丈夫涉藏毒被捕 据悉为城大副教授 专攻东南亚政治
屯门菲籍妇倒毙｜法籍丈夫涉藏毒被捕 据悉为城大副教授 专攻东南亚政治
突发
17小时前
铜锣湾美国妇偷行李箧再施袭逃遁 本地女当街制服：嚟香港偷人嘢仲打人！
00:22
铜锣湾美国妇偷行李箧再施袭逃遁 本地女当街制服：嚟香港偷人嘢仲打人！
突发
14小时前
80年代女神做「豪门阔太」40年后公开真相：从未结过婚 首揭未婚产女自认不合格妈妈
80年代女神做「豪门阔太」40年后公开真相：从未结过婚 首揭未婚产女自认不合格妈妈
影视圈
22小时前
天水围血案内情曝光 眼镜店男职员疑割女同事颈后自残 警循感情等多方面追查
天水围血案│眼镜店男经理疑因感情纠纷割女视光师颈后自残 涉伤人被捕
突发
13分钟前
荃湾路德围食街大变天？！ 半世纪茶记康乐茶冰厅搬迁 沛公甜品结业 网民：比以前差好多好多
荃湾路德围食街大变天？！ 半世纪茶记康乐茶冰厅搬迁 沛公甜品结业 网民：比以前差好多好多
饮食
19小时前
古巨基元旦宣布再得一子  57岁老婆Lorraine再诞B：Kuson和弟弟相亲相爱
00:49
古巨基元旦宣布再得一子  57岁老婆Lorraine再诞B：Kuson和弟弟相亲相爱
影视圈
16小时前
汤镇业为翁美玲之死被闹足40年 背负「负心汉」罪名事业尽毁 揭开旧爱因一事从不报梦
汤镇业为翁美玲之死被闹足40年 背负「负心汉」罪名事业尽毁 揭开旧爱因一事从不报梦
影视圈
3小时前
过千蚊条天价贵鱼大劈价？！老字号酒楼推忘不了鱼餐$265/位起 连失传手工菜金钱鸡/点心/烧味
过千蚊条天价贵鱼大劈价？！老字号酒楼推忘不了鱼餐$265/位起 连失传手工菜金钱鸡/点心/烧味
饮食
2026-01-01 12:00 HKT