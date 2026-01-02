IKEA全新茶记常餐 沙嗲牛/叉烧意配炒蛋多士$43起！黄梅酱巴斯克/鸡蛋仔奶茶新地

IKEA瑞典餐厅一向以北欧简约风格闻名，近年更积极融入香港在地饮食文化，深受本地顾客喜爱。1月起，IKEA瑞典餐厅特别推出一系列地道茶餐厅常餐，以亲民的$43起价格，让顾客品尝到「快、靓、正」的港式滋味。此外，更有创意无限的港式饮品口味新地配迷你鸡蛋仔，以及黄梅酱巴斯克、奶酱慕丝等港式口味蛋糕。

IKEA推$43茶记常餐 沙嗲牛/叉烧意配炒蛋多士

IKEA茶记常餐1月限定供应

IKEA瑞典餐厅于一月份隆重推出三款全新港式常餐，以崭新的烹调手法重新演绎香港人熟悉的味道。每份套餐均以超值$43的价格供应，可自选茶餐厅常见的沙嗲牛肉面、雪菜肉丝鸡肉米粉及叉烧汤意粉，并配有香气扑鼻的黑松露炒蛋、烟熏蜜糖肠仔、外脆内软的蒜香牛油法包，以及饮品，全日任何时段都能享受丰富均衡的美味。

港式甜品登场！黄梅酱巴斯克/鸡蛋仔奶茶新地

此外，黄梅酱巴斯克蛋糕、牛奶糖慕丝蛋糕、奶酱慕丝蛋糕及阿华田木糠蛋糕，四款融入港式味道的限定甜品亦会于瑞典餐厅供应。而IKEA美食站亦带来多款创意港式甜点，包括炭烧咖啡新地筒、港式奶茶新地筒，以及新地配迷你鸡蛋仔。外脆内软的迷你鸡蛋仔搭配浓郁新地，带来双重口感惊喜。

资料来源：IKEA 宜家家居