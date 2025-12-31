元朗「台湾罗东肉焿番」明年初结业！ 开业近10年曾遇危机求转手 招牌台式肉焿/鲁肉饭 网民不舍：无咗罗东点算

近年香港饮食业经营环境艰难，不少餐厅先后结业，连部分知名连锁品牌亦难以幸免。近日，位于元朗的「台湾罗东肉焿番」在社交平台上宣布，将于2026年初结束营业，最后营业日为2026年1月25日。「台湾罗东肉焿番」开业近10年，老板二人亲自到台湾总店学艺，将招牌台式肉焿、鲁肉饭等小吃带到香港。餐厅曾于2022年面临经营危机并公开寻求转手，如今正式宣布结业，立即引起不少网民不舍，直呼「无咗罗东点算？」即看下文了解详情。

元朗「台湾罗东肉焿番」明年初结业！ 开业近10年曾遇危机求转手

近日，位于元朗的「台湾罗东肉焿番」在Facebook发文，宣布将于明年结业，最后营业日为2026年1月25日，「罗东肉焿番（香港）结束这将近10年的任务，即将毕业。」老板在帖文中向多年支持的食客道别，并感谢大家一路以来的陪伴：「多谢大家多年支持，有任何招呼不周请见谅，再见你及妳。」

「台湾罗东肉焿番」于2016年9月开业，至今开业近10年，一直深受港人欢迎。餐厅一度在2022年出现危机，老板在Facebook发文表示有意洽谈转手，指「市道一路无好过」，并感到不得不停下来，遂有意找寻同路人接手这家小店，但最终仍坚持经营至今。

老板亲到台湾学艺 招牌台式肉焿/鲁肉饭

餐厅的招牌菜是台式肉焿及鲁肉饭，两位老板在开业前特意到台湾总店学师，务求将原汁原味的台中美食带回香港。招牌台式肉焿（即肉羹）在港少见，弹牙爽口肉粒配上稠厚鲜香的焿汤，味道开胃；经典鲁肉饭香气四溢，拌饭一流。此外，店内亦提供多款台湾特色小食及甜品，如：芋圆仙草、麻糬吐司、芋头奶酪紫米糕等。

网民不舍：无咗罗东点算

结业消息一出，不少网民感到不舍，「有点可惜」、「下，咁好食都执」、「无咗罗东点算」、「仲未食你𠮶个糖水自助。」也有网民好奇老板未来计划，「回老家（台湾）？」有网民则期待未来能再次开店，「有缘再会！」

台湾罗东肉焿番

地址：元朗凤翔路69号建辉大厦地下5舖

营业时间：下午12时 至 晚上9时

电话：6112 5353

