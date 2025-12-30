法式餐厅L'AMOUR买一送一！$499任食生蚝/鱼子酱/蟹粉/面包蟹 红白酒任饮
发布时间：19:15 2025-12-30 HKT
人气旅游体验预订平台KKday再度推出震撼餐饮优惠，今次联同广受好评的法式餐厅L'AMOUR，呈献独家低至半价的星级美食套餐。L'AMOUR餐厅一向以精致的法国菜及优雅的用餐环境见称，是不少食客庆祝纪念日或与挚爱亲朋聚餐的首选。平台将于12月30日傍晚6时起，限量开抢多款优惠套餐，当中最吸引的莫过于只需$269即可品尝的「海陆荟萃4道菜套餐」，以及$499 「精致佳肴4道菜 + 无限任食海鲜」，让您以亲民价钱，享受一场奢华的味觉盛宴。
【法式餐厅 L'AMOUR 快闪限量优惠】
>>按此预订<<
L'AMOUR半价叹四道菜 必试安格斯牛肋骨
想以入门价钱一尝L'AMOUR的精湛厨艺，「海陆荟萃4道菜套餐」绝对是最佳选择。此套餐以滋补养颜的「法式花胶浓汤」掀开序幕，汤头浓郁顺滑，充满胶质；紧接而来的是「秘制油渍吞拿鱼」，油渍的香气与吞拿鱼的鲜美完美融合，令人胃口大开。主菜方面提供三款选择，包括肉质软腍、入口即化的「黑啤极黑安格斯牛肋骨」；以传统手法烹制，鸭皮香脆、肉质嫩滑的「法式油封鸭髀配焦糖苹果」；以及甘香丰腴、每一口都充满蟹油香气的「自家制极品黄油蟹粉手工意粉」。最后以精致的「是日甜品」作结，为这顿盛宴画上完美句号。
豪华升级！$499任食生蚝海鲜、叹A5和牛
对于追求极致奢华体验的美食家，KKday亦准备了另外两款升级选择。当中「精致佳肴4道菜套餐」仅售$499，即可享用无限任食的时令即开生蚝，以及包括加拿大翡翠螺、日本北海道带子、慢煮南非鲍鱼等在内的海鲜冷拼盘，配上顶级鱼子酱及法国黄油面包蟹，极尽奢华。主菜选择亦更丰富，食客可加配「香煎鹅肝配日本A5和牛肉眼」或「宝云酥澳洲纽西兰羊架」等顶级菜式，套餐更包含任饮红白酒两小时，性价比极高。
此外，平台更推出「5道菜+无限任食生蚝豪华盛宴」买一送一优惠，折后每位仅$494，即可享受包含前菜、餐汤、意粉、主菜及甜品的完整五道菜体验，同时无限畅享来自日本宫城、法国诺曼第或澳洲哥芬湾的时令生蚝，绝对是海鲜爱好者的福音。
【法式餐厅 L'AMOUR 快闪限量优惠】
>>按此预订<<
优惠套餐：
-
【独家5折】法式海陆荟萃4道菜套餐：HK$269/位 (原价HK$538)
-
【独家5折】精致佳肴4道菜 + 无限任食海鲜及2小时任饮：HK$499/位 (原价HK$1,288)
-
【独家买一送一】5道菜 + 无限任食生蚝豪华盛宴：HK$898/2位 (原价HK$1,188/位)
-
预订日期： 2025年12月30日18:00至2026年1月5日23:59
-
用餐日期： 2025年12月31日至2026年4月30日 (节庆日子同样适用)
-
需另收加一服务费（以原价计算），优惠受条款及细则约束。
餐厅资料：
-
中环店：中环兰桂坊德己立街58-62号协兴大厦地下A&B号舖
-
太和店：大埔太和路15号太和中心地下38号舖
同场加映：尖沙咀美丽华酒店Yamm自助餐买一送一！$293/位起任食片皮鸭/帝皇蟹脚/海胆刺身