大家乐突发优惠！早午晚茶市4餐低至$33 叹鳕鱼柳/酱香鸡饭/红烧乳鸽配炒面

连锁快餐店大家乐（Café de Coral）的餐饮选择种类繁多，加上价格亲民，是许多学生哥及上班族的日常饭堂。最近大家乐推出一系列涵盖早、午、晚市及下午茶的限时优惠，当中包括低至$33叹纽西兰南冰鳕鱼柳早餐，为忙碌的都市人提供饱肚又实惠的美味选择，即睇内文优惠详情！

大家乐突发全日优惠，早、午、晚及下午茶市低至$33。

连锁快餐店大家乐由即日起推出「饱肚抵食有得拣」优惠，于早、午、下午茶及晚市都有不同的特价美食供应。以早餐为例，一日之计在于晨，大家乐推出优惠价「纽西兰南冰鳕鱼柳早餐」，只需$33即可尝到外层金黄酥脆、鱼肉嫩滑多汁的鳕鱼柳及肠仔、炒面，再配上一杯醒神港式奶茶或咖啡，绝对是性价比之选。

至于午饭时间，食客可以$42享用经典的酱香鸡饭，鸡肉嫩滑入味，配上香软白饭及一杯清凉解腻的红豆冰，是简单又满足的午餐选择。而下午茶时段则有非常受欢迎的红烧乳鸽半只配豉油皇炒面，仅需$34，配上红豆冰，是不少人的心头好。

晚市限定 叹花胶椰子鸡煲 $26加4款配料

而近日天气转凉，最适合与三五知己围炉吃火锅。大家乐的花胶椰子鸡锅向来备受欢迎，现更推出加配优惠，凡惠顾这款火锅，即可以$26的优惠价，加配多达4款的「坚」料，包括黄金鱼肉虾滑、鱼蓉腐皮、手工猪肉丸，以及唐生菜拼莴笋，令打边炉体验更加丰盛。

大家乐「饱肚抵食有得拣」优惠

2大连锁快餐店优惠 包点先生/麦当劳

1. 包点先生︰$17起下午茶套餐

连锁包点店「包点先生」推出全新下午茶套餐，优惠价由$17起。套餐选择多样化，包括蒸包、栥饭配鱼肉烧卖或糯米鸡，各配搭一款精选甜品。甜品款式可自由选择，如砵仔糕、豆腐花、绿豆沙等，每日下午2时30分至5时供应，让食客享受悠闲午后时光。

2. 麦当劳︰1月1日全日供应早餐

麦当劳2026年元旦限定推出全日早餐，由1月1日凌晨12时起全日供应，除了人气珍宝套餐，更新增烟肉蛋McGriddles，套餐$37起，用PayMe优惠券再减$5。而由1月2日起，McGriddles系列汉堡将于早餐时段登场，枫糖班戟猪柳汉堡及枫糖班戟脆鸡汉堡套餐优惠价$35。而于1月2日至15日期间，PayMe用户消费满$40，可享$5折扣。

资料来源︰大家乐 Café de Coral、McDonald's、包点先生