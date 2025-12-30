Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

社企银杏馆湾仔店新推1人边炉！野菜任食/龙虾/牛小排/豚肉锅$68起 长者优惠再享88折

饮食
更新时间：15:56 2025-12-30 HKT
发布时间：15:56 2025-12-30 HKT

社企银杏馆进军火锅界！于湾仔店在冬日新推日式1人边炉，$68起野菜无限任食、龙虾、牛小排、豚肉等，汤底可选昆布白味增汤、白汁豚汤或鲷鱼汤。食客如意犹未尽的话，更可以加点海鲜或肉品，指定日子更有驻场歌手演出！详情即看下文！

社企银杏馆湾仔店新推1人边炉！野菜任食/龙虾/牛小排/豚肉锅$68起

银杏馆成立于2003年 ，藉经营不同的业务为长者提供就业机会，助长者重拾自信与肯定自我。银杏馆除了士多、烘焙店之外，亦有开设餐厅。湾仔店趁冬日进军火锅界，推出日式1人火锅，汤底可选泽昆布白味增汤、白汁豚汤或鲷鱼汤。食客可以$68享用野菜无限任食火锅之外，亦可点选$148起牛肉、豚肉或海鲜的火锅套餐，套餐还包括野菜盛合及乌冬，相当饱肚。如果客人意犹未尽的话，可加钱额外加配肉类、野菜以及海鲜配料。

1类人可再享88折

银杏馆火锅目前只限湾仔店晚市供应，油麻地店尚未加入火锅餐目，长者可额外享有88折！由于海鲜类火锅供应有限，店方建议食客可先预订，每逢星期四及六更有驻场歌手演出。银杏馆推出火锅后反应不俗，有网民大赞1人锅够方便，亦有捧场客表示套餐有平有贵，既有菜又有肉，「我当日食咗猪肉同菜系百零蚊㗎咋，超饱！」

银杏馆（湾仔店）

  • 地址：湾仔谭臣道23号壬子商业大厦地下A号舖 (港铁湾仔站B1出口) 
  • 营业时间：上午11:30 至 晚上9:00
  • 订座电话：2545 1200

文：RY
资料及图片来源：银杏馆

