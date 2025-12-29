尖沙咀美丽华酒店Yamm自助餐买一送一！$293/位起任食片皮鸭/帝皇蟹脚/海胆刺身

Yamm坐落于尖沙咀的The Mira Hong Kong酒店内，以多元化的国际自助餐和卓越的餐饮品质闻名，长久以来深受广大食客的青睐。适逢年末，Yamm联乘旅游体验平台KKday，独家推出一系列震撼年终优惠，其中包括自助午餐买一送一，平均每位仅需$293即可尽享环球美食。

Yamm与KKday携手，为食客带来一系列令人垂涎的年终自助餐优惠，特别是其自助午餐，以买一送一的超值方案登场，平均每位仅需$293，就能尽情品尝多国佳肴。自助午餐提供「喜越之泰」、「星马寻味之旅」、「港式味力」及「韩台风味盛宴」等多个主题，片皮鸭、蚵仔煎、娘惹菜等美食每周轮番上阵，确保每次光临都有新鲜感，每一次用餐都是一次全新的味蕾探索。

对于钟爱海鲜的饕客而言，Yamm的「极上蟹宴」自助晚餐绝对不容错过。本次KKday推出买二送一及78折优惠，低至$635/位便可品尝到琳瑯满目、接近20款的精美螃蟹佳肴。特别推介包括滋味浓郁的岩盐烧帝皇蟹脚配海胆刺身、香辣惹味的避风塘炒蟹、充满异国风情的泰式咖喱炒蟹，以及令人期待的顶级蟹肉蛋黄酱烧龙虾。

美丽华酒店自助优惠详情