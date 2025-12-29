Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

尖沙咀美丽华酒店Yamm自助餐买一送一！$293/位起任食片皮鸭/帝皇蟹脚/海胆刺身

饮食
更新时间：19:05 2025-12-29 HKT
发布时间：19:05 2025-12-29 HKT

Yamm坐落于尖沙咀的The Mira Hong Kong酒店内，以多元化的国际自助餐和卓越的餐饮品质闻名，长久以来深受广大食客的青睐。适逢年末，Yamm联乘旅游体验平台KKday，独家推出一系列震撼年终优惠，其中包括自助午餐买一送一，平均每位仅需$293即可尽享环球美食。

美丽华酒店Yamm自助餐买一送一！$293/位起任食片皮鸭/帝皇蟹脚/海胆刺身

【KKday 快闪限时抢｜尖沙咀美丽华酒店自助餐优惠】 >>按此预订连结<<

Yamm与KKday携手，为食客带来一系列令人垂涎的年终自助餐优惠，特别是其自助午餐，以买一送一的超值方案登场，平均每位仅需$293，就能尽情品尝多国佳肴。自助午餐提供「喜越之泰」、「星马寻味之旅」、「港式味力」及「韩台风味盛宴」等多个主题，片皮鸭、蚵仔煎、娘惹菜等美食每周轮番上阵，确保每次光临都有新鲜感，每一次用餐都是一次全新的味蕾探索。

【KKday 快闪限时抢｜尖沙咀美丽华酒店自助餐优惠】 >>按此预订连结<<

对于钟爱海鲜的饕客而言，Yamm的「极上蟹宴」自助晚餐绝对不容错过。本次KKday推出买二送一及78折优惠，低至$635/位便可品尝到琳瑯满目、接近20款的精美螃蟹佳肴。特别推介包括滋味浓郁的岩盐烧帝皇蟹脚配海胆刺身、香辣惹味的避风塘炒蟹、充满异国风情的泰式咖喱炒蟹，以及令人期待的顶级蟹肉蛋黄酱烧龙虾。

【KKday 快闪限时抢｜尖沙咀美丽华酒店自助餐优惠】 >>按此预订连结<<

美丽华酒店自助优惠详情

  • 优惠预订期：12月30日12pm至2026年1月5日11:59pm
  • 用餐日期：2026年1月1日至2026年1月31日
  • 地址：尖沙咀弥敦道118-130号Mira Place - Yamm

 

同场加映：四星级酒店自助餐低至5折！$238起任食生蚝/蟹脚/龙虾/鲍鱼 红白酒果汁任饮

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
陈庭欣认与富商杨振源分手 缺席男友生日会早暗示八年情断 公开分手原因：不涉第三者
01:36
陈庭欣认与富商杨振源分手 缺席男友生日会早暗示八年情断 公开分手原因：不涉第三者
影视圈
1小时前
红磡马头围道女途人疑冲灯 挨九巴撞倒卷车底重创亡
00:57
车Cam｜红磡马头围道27岁女途人疑冲灯 挨九巴撞倒卷车底重创亡
突发
2小时前
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
旅游
2025-12-27 19:02 HKT
《AI数启未来》走访数码港社群 汇聚政产学研投智慧 全景呈现香港AI新生态
创科资讯
2025-12-28 00:01 HKT
李龙基12字回应王青霞「已婚生子」传闻 提及因果报应仍心系未婚妻？孤独玩飞机过圣诞
李龙基12字回应王青霞「已婚生子」传闻 提及因果报应仍心系未婚妻？孤独玩飞机过圣诞
影视圈
6小时前
天气︱终于冻！天文台料周六市区气温仅11°C 一区低见5°C 惟12月无寒冷警告势破26年纪录
社会
6小时前
陈庭欣分手丨彩丰行老板杨振源屋邨出身曾做地盘 19岁接手化妆品生意 与前妻育有两子
陈庭欣分手丨彩丰行老板杨振源屋邨出身曾做地盘 19岁接手化妆品生意 与前妻育有两子
影视圈
3小时前
星岛申诉王｜男友嫌肥走上抽脂不归路 港女术后满地血迹极吓人
05:50
星岛申诉王｜男友嫌肥走上抽脂不归路　港女术后满地血迹极吓人
申诉热话
12小时前
被告辜晋豪。资料图片
日出康城业主擅拆单位主力墙案 两项传票罪成罚款18万 官斥：故意漠视墙壁状况致楼宇有倒塌风险
社会
3小时前
外卖员斗惨！时薪$41低过法定工资 同行贴出更「绝望数字」！7小时收入竟只有...｜Juicy叮
外卖员斗惨！时薪$41低过法定工资 同行贴出更「绝望数字」！7小时收入竟只有...｜Juicy叮
时事热话
6小时前