绿茶餐厅抢占早茶市场！推江南风味特色点心 限时优惠价7折

饮食
更新时间：13:46 2025-12-29 HKT
发布时间：13:46 2025-12-29 HKT

来自内地的人气连锁餐厅「绿茶餐厅」，以其精致的江南菜系在香港掀起热潮。餐厅向来以其古色古香的装潢和地道杭州风味而闻名，深受食客追捧。最近，绿茶餐厅为抢占早茶市场，全新推出了「江南点心」系列，并带来了极具吸引力的早市优惠。由12月26日起，顾客只要在指定时段内入座，即可享受江南点心7折的超值礼遇，让食客以一盅两件，细味源自水乡的精致手艺。

绿茶餐厅江南手作点心 翡翠烧卖/香煎小笼包

绿茶餐厅此次推出的「江南点心」系列，讲求「不时不食」，在传统点心的基础上注入巧思，发挥江南饮食文化中的清鲜本味。大部份点心都是手工现制，从擀皮到包馅，为香港市场带来正宗江南滋味。

代表作必试翡翠烧卖，外皮以新鲜菠菜汁手工染制，呈现翠绿色泽，内馅则严选四种时令蔬菜，口感层次丰富。若想一次过品尝多款美点，福禄满园点心小拼绝对是最佳选择，集合了象征甜蜜的红枣包、代表欢庆的喜糕、寓意平安的苹果包及寄语相思的翡翠红豆糕，精致又有特色。喜爱香口的则可选杭州香煎小笼包，突破传统蒸制框架改以轻煎手法处理，金黄酥脆，内馅饱满多汁。

早茶7折优惠 12时前入座即享

想以最优惠的价钱品尝这份来自水乡的精致点心？绿茶餐厅推出的「江南点心尝鲜月」早鸟优惠是最佳时机。即日起，只要于12时前入座，即可享所有江南点心7折，公众假期同样适用。

 

绿茶餐厅早茶优惠

  • 活动日期： 2025年12月26日至2026年1月31日

  • 优惠详情： 于每日中午12时前入座并完成点单，菜单上「江南点心」系列之全部款式均可享7折优惠。​​​​​​​

  • 优惠适用于全线分店。

  • 公众假期及节日同样适用。

  • 此优惠可与餐厅其他推广活动同时使用。

 

图片及资料来源：绿茶餐厅 Green Tea - HK

 

