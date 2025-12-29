食客投诉北角酒楼上错菜 经理反指「隔篱枱都照食」 后续1事更离谱 最后咁解决……

出外用膳有时会遇到「上错菜」的情况，一般情况下食客可选择「照食」或请餐厅换回菜式。不过，近日有食客在酒楼饮茶时，发现侍应将其点的牛肉肠粉与邻桌的鲜虾肠粉调转上菜，于是在未有动筷的情况下要求更换，但经理指「落咗枱冇得换」，又称「隔篱枱都照食」、「好人过我哋（事主）」，几经折腾换回牛肉肠粉后出现1事更离谱？详情即看下文！

北角酒楼上错菜 食客投诉反遭揶揄 后续1事更离谱……

有食客于社交平台分享，指早前于北角一间酒楼饮茶，并为小朋友点了一份牛肉肠粉，奈何「侍应同隔离枱掉转咗」，上菜时牛肉肠粉变成鲜虾肠粉。「上错菜」意外时有发生，楼主当时亦尝试让儿子「将就一下食虾肠」，但遭小朋友拒绝。

楼主无奈下向酒楼经理了解该如何解决，对方却回应指「落咗枱冇得换」，惟楼主认为不合理，「我哋都冇食，点解冇得换啊？又唔系我哋错」，随后经理又表示「隔篱枱都照食」，「好人过我哋（事主）」，令楼主感不忿，「你都听住我劝我个仔食虾肠，佢唔肯，咁我可以点呀？」

几经折腾后，店方终换回牛肉肠粉，惟事主发现肠粉内疑有一条「劲长嘅头发」，经理解释是「蒸笼啲线」，事主对此反问「蒸笼条线点解会有一半啡色，一半白色？明明就系人类嘅头发」，最终取消该碟牛肉肠粉。

网民：嚟错咗就要人硬食？

事件引来不少网民热议，有街坊网民表示该酒楼向来质素参差，亦有人指出部分食客或患有食物敏感，认为店方只需换回正确的菜式即可解决问题，「有啲人食虾会敏感㗎嘛，咩唔咩好人啫， 忙中有错实有，你换返咪得啰，咩好唔好人？」、「成枱人唔食牛都要硬食？」有网民则建议事主不需多费时间与店方争论，「比（俾）我见到条蒸笼线已经可以叫个staff同食环解释」、「报食环验吓果条系头发定系线」、「比（俾）我即时Call食环」。

文：TF

资料及图片来源：Threads

————

