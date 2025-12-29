帮澳牛「洗白」？食客激赞伙记3大暖心举动「竟然畀张凳仔摆嘢」！ 网民称态度差皆因1事…

香港的餐饮服务质素时有引起讨论，而以「快、狠、准」服务风格闻名的佐敦澳洲牛奶公司（澳牛），其伙记的服务态度更经常成为热话。不过日前有食客在社交平台发文，分享在澳牛的用餐经历，竟一反传统大赞伙记的3大暖心举动，直言感到惊喜，随即引起网民热烈讨论，即睇内文详情！

澳牛伙记态度大反转？！食客发文「洗白」 激赞3大暖心举动

日前有网民在社交平台Threads上，以「香港餐饮服务态度真系好差咩？」为题发文，分享于佐敦澳洲牛奶公司享用午餐时的个人经历，表示竟然遇上让他意想不到的「温柔对待」。他列出3大令他惊喜的事件，包括伙记「竟然问我哋啲嘢好唔好食？」一改以往只求「光速餐」效率的印象。

其后，伙记更主动「畀张凳仔我哋摆嘢」，解决了他们随身物品无处安放的烦恼。而最令事主惊讶的是，埋单时侍应竟然有礼貌地说「多谢来临下次见」。这连串的窝心举动，令事主不禁在文末写下「大家都继续努力」一句，为餐厅伙记打气。

网民力撑餐厅贴心︰态度差早已是都市传说

这则暖心帖文一出，随即引来大批网民留言。不少网民认为澳牛伙记态度差早已是「都市传说」，「通常投诉得澳牛，𠮶啲人都系X客多」、「我次次去都好好」；亦有网民为澳牛平反，认为伙记只是「讲嘢粗豪唔掩饰」，只要客人不是「𠵱𠵱哦哦」，他们并不会黑口黑面。

另外，亦有曾经帮衬过的食客同样留言大赞过往的暖心经历，指伙记为食客提供额外凳仔摆放随身物品的举动已非首次，「之前已经有人讲过啲伙记见你大袋细袋咁，会唔声唔声咁俾多张櫈你然后行咗去」。不过，也有网民对事主的经历表示难以置信，笑指「你系咪去错地方？」，并戏言「你去错咗深圳澳牛」。

