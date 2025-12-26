连锁包点店攻占下午茶！炒面/点心/小食/蒸包+甜品$17起 全线分店有售

在忙碌的都市生活中，下午茶时光是许多人享受片刻悠闲的宝贵机会。连锁包点店「包点先生」近日隆重推出全新的下午茶套餐，这次的优惠内容丰富，价格亲民，最低仅需$17即可品尝到点心、炒面、小食、蒸包等，搭配港式甜品，无疑是不容错过的超值之选。

包点先生全新下午茶套餐！炒面/点心/小食/蒸包+甜品$17起

包点先生下午茶套餐$17起

每当下午三、四点，饥肠辘辘却又不想正餐，一份暖呼呼的小食绝对是最佳选择。包点先生全新推出下午茶特选套餐，精心设计了多款组合，满足不同食客的胃口与喜好，每款套餐更可自由配搭砵仔糕、豆腐花、绿豆沙、椰汁紫米露、绿豆沙豆腐花等经典港式甜品。无论是追求轻巧小食，还是偏爱丰盛饱足，都能找到心仪之选。

包点先生下午茶特选套餐：

A餐－轻食之选：各款蒸包 (1个) + 甜品，$17

B餐－饱肚之选：栥饭 + 鱼肉烧卖 (4粒) + 甜品，$25

C餐－炒面烧卖好拍档：炒面 + 鲜肉烧卖 (2件) + 甜品，$29

D餐－鲜肉烧卖 (2件) + 指定点心 (2件) + 甜品，$32

*指定点心可选: 虾饺／香茜牛肉球／潮州粉果／蚝皇鲜竹卷 (1款2件)

E餐－香口之选：鲜肉烧卖 (2件) + 任何炸物 (2件) + 甜品，$32

F餐－经典港式之选：糯米鸡 + 甜品，$32

包点先生下午茶优惠详情

供应时间： 每日2:30pm – 5pm

备注： 部分套餐仅限指定店舖供应，建议前往前向店员查询。

资料来源：包点先生