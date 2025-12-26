Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

连锁酒家小菜激减！$148起叹龙趸/龙虾/走地鸡/蚝煲 8款海鲜+烧味任拣

饮食
更新时间：12:00 2025-12-26 HKT
发布时间：12:00 2025-12-26 HKT

连锁酒家小菜降价？在香港这个美食天堂，中式酒楼的晚饭总是家庭朋友聚会的首选，而「茶皇殿」以其精致的粤菜和舒适的环境，一直深受食客欢迎。最近，茶皇殿特别为希望提早享用晚餐的顾客，推出「早啲开饭」超值套餐优惠，让大家能以亲民的价钱，品尝一顿丰盛美味的晚餐。优惠套餐由$148起，即可享用包括海鲜或烧味主菜、精选小菜、是日炖汤及白饭的完整晚餐，性价比极高，绝对是晚市的精明之选。

茶皇殿晚市优惠 $148叹烧味/龙虾/龙趸

这次茶皇殿「早啲开饭」推广设有两款套餐，分别是「超值滋味餐」及「丰衣足食餐」，迎合不同人数和食量的需求。适合情侣或知己好友享用的「超值滋味餐」，优惠价只需$148（原价$198），即可从八款指定主菜中任选一款，再配上一款自选小菜、炖汤及白饭。而适合家庭或朋友聚餐的「丰衣足食餐」，份量则更丰富，优惠价$288（原价$388），食客可从八款主菜中豪选两款，搭配两款自选小菜、炖汤及白饭，确保人人都能捧腹而归。

套餐的灵魂在于其主菜选择，茶皇殿精选了八款横跨海鲜与烧味的招牌菜式，每一款都镬气十足，滋味无穷。海鲜爱好者定会为之倾心，选择包括以最简单方式突显鲜甜爽弹的「白灼海生虾」、惹味下饭的「姜葱台山桶蚝煲」、肉质嫩滑鱼味鲜浓的「清蒸珍珠龙趸」、香脆可口的「海皇煎蚝烙」、粉丝尽吸精华的「蒜茸粉蒸元贝」，以及啖啖肉的「上汤波士顿龙虾」。款款海鲜均是新鲜上乘之选。此外，套餐亦提供经典烧味，例如皮脆肉嫩的「酱烧农家走地鸡」，和一次过品尝四种风味的「乳鸽四品盘」，展现师傅的巧手厨艺，选择琳瑯满目，总有一款合你心意。

茶皇殿晚市优惠

  • 优惠名称： 早啲开饭

  • 供应时间：星期一至五：17:00 - 19:00、星期六、日及公众假期：17:00 - 18:30

  • 套餐详情：

    • 超值滋味餐 ($148): 主菜任选1款、小菜任选1款、奉送是日炖汤及白饭

    • 丰衣足食餐 ($288): 主菜任选2款、小菜任选2款、奉送是日炖汤及白饭

  • 优惠受条款及细则约束。详情请参阅店内宣传品或向店员查询。

 

 

