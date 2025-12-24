连锁快餐长者优惠！乐悠咭专享$5折扣 圣诞新年全日适用

以日式牛肉饭风靡全港的连锁快餐店吉野家，一向是不少港人解决三餐的「医肚」之选。踏入普天同庆的圣诞佳节，吉野家特别为一众银发族带来圣诞惊喜，推出长者限定的快闪优惠，让大家在佳节期间，能以更实惠的价钱，品尝暖心又暖胃的日式料理，与挚爱亲朋共享温馨时光。

吉野家长者快闪优惠 凭乐悠咭满$40即减$5

由即日起至2026年1月1日，吉野家推出长者专享$5折扣优惠。

由即日起至2026年1月1日，长者们只需在全线香港吉野家分店，凡惠顾满$40或以上，并在付款时出示有效的乐悠咭，即可享受$5的折扣优惠。此项优惠最吸引人之处，在于全日任何时段均适用，无论是想吃一顿丰富的早餐、午餐、下午茶，还是作为晚餐，甚至外卖回家慢慢品尝，都能享受到这份贴心折扣。对于追求性价比的长者来说，这个优惠无疑是圣诞期间的「悭钱」好帮手，让大家在消费意欲高涨的节日里，也能精明地大饱口福。

提到吉野家，相信大家脑海中第一时间浮现的，必定是那碗热气腾腾、酱汁香浓的招牌「和风牛肉丼」。除了经典牛肉饭，吉野家的「野菜煎鸡丼」同样大受欢迎，香脆的鸡皮，配上嫩滑多汁的鸡肉，佐以新鲜爽脆的蔬菜，口感层次丰富。此外，店内亦提供乌冬、拉面、火锅等多款选择，衬著有折扣优惠，老友记大可尝试不同口味。

优惠内容： 凭有效乐悠咭，于全线香港吉野家惠顾满$40，即享$5折扣。

优惠日期： 即日起至2026年1月1日。

适用时段： 全日适用。

适用分店： 全线香港吉野家分店。

适用范围： 堂食及外卖。

条款及细则：

优惠须受有关条款及细则约束。

图片只供参考，食品供应以各分店实际情况为准。

如有任何争议，吉野家保留最终决定权。

2大连锁快餐优惠 大家乐/一粥面

1. 大家乐：「天天超值选」午市优惠

大家乐推出「天天超值选」午市优惠，顾客可以低至$37的优惠价购买到两款经典中式饭，包括特价$37的珍珠带子福建炒饭及$39的福建炒饭。福建炒饭的魅力在于独特的「湿炒」风格，底层是粒粒分明的干爽黄金蛋炒饭，再淋上有鸡粒、冬菇、甘笋粒等配料的浓郁芡汁，毫不马虎。而最让人惊喜的是加入了晶莹饱满的珍珠带子，鲜甜弹牙，让人越食越满足。

2. 一粥面︰炸子鸡外卖限时$38

连锁快餐店一粥面向来以其稳定品质及实惠价格，成为不少家庭及上班族解决正餐的热门之选。近日，一粥面再度推出限时外卖惊喜优惠，即日起至2026年1月5日，顾客可以$38的超值价（原价$58）购买原只免斩炸子鸡，每日下午4时至6时供应。这款炸子鸡是港式经典菜肴，外皮金黄酥脆，内里鸡肉保持鲜嫩多汁，口感极佳。 优惠只限外卖自取，适合在节日聚会中为餐桌增添丰盛气氛。

资料来源︰香港吉野家、大家乐、一粥面