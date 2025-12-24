Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

湾仔诺富特世纪酒店自助餐买一送一！$155起任食冰镇海鲜/肉眼扒/Mövenpick雪糕

饮食
更新时间：15:03 2025-12-24 HKT
发布时间：15:03 2025-12-24 HKT

湾仔诺富特世纪酒店Le Café咖啡厅以新鲜食材和创意菜式著称，提供舒适环境香和高品质用餐体验。最近，Le Café推出的海鲜自助午餐买一送一优惠，让食客以超值价格品尝冰镇海鲜、肉眼扒和多款Mövenpick雪糕，人均仅$155起，适合家庭聚餐或朋友聚会。

食客们可在Le Café咖啡厅尽情享用各式冰镇海鲜，包括鲜甜肥美的虾、蟹、青口等，每一口都能品尝到海洋的鲜味。此外，热食区的现切肉眼扒更是肉食爱好者的心头好，肉质鲜嫩多汁，香气四溢。餐后甜点则不容错过多款Mövenpick口味雪糕，浓郁的奶香与丰富的口味，为这场美食之旅画上甜蜜句点。

为了进一步提升用餐体验，Le Café咖啡厅在12月1日起特别加码，每日轮流供应两款地道风味煲仔饭，香糯米饭与丰富配料的完美结合。此外，每位食客还将获赠一份珍贵的姬松茸花胶炖鸡汤，这道滋补养颜的汤品，以姬松茸的独特香气搭配花胶的胶质和鸡肉的鲜美，带来健康与美味的双重享受。

Le Café咖啡厅此次推出的「买一送一」海鲜自助午餐优惠，平日每组两位仅需$310起，人均消费低至$155。而周末及公众假期（星期六、日及公众假期），每组两位也只需$358起，人均约$179。此优惠适用于每日中午12时至下午2时30分的午餐时段，是与亲友共享美食的绝佳机会。值得注意的是，同桌客人必须选择相同方案，并每次需购买两位。

湾仔诺富特世纪酒店自助优惠详情

  • 用餐日期：2026年1月2日至2026年1月31日
  • 地址：湾仔谢斐道238号香港诺富特世纪酒店M楼

 

同场加映：九龙香格里拉自助餐买二送一！人均$359起任食蟹脚/龙虾/和牛/刺身/鸭肝/羊架

