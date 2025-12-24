港人目击内地游客湾仔Cafe叹烧鹅！1举动感被骚扰「极度无奈」 网民：店员唔阻止？

香港大部分餐厅均规定食客不得进食外带食物和饮料。然而，近日有网民在社交平台上发文，指她在湾仔Cafe内目击有2名内地游客食烧鹅，其中1个举动更让事主倍感困扰，直言「极度无奈」。帖文引起网民热议，有网民批评行为离谱，「佢哋真系乜都敢做」；也有网民质疑：「店员唔阻止？」即看下文了解详情。

港人目击内地游客湾仔Cafe叹烧鹅！1举动感被骚扰「极度无奈」

近日，有网民在Threads上发文，指她早前在湾仔大有广场一间Cafe，目击2名内地男游客一同食用一盒烧鹅。依事主上传的图片可见，游客二人坐在店内的圆桌前，桌上摆放从印有「甘记烧鹅」包装的烧鹅，并即场逐块分食。事主表示，二人最后食完整盒烧鹅，更食到「 Jap Jap声」，让她不胜其烦，「坐喺对面想静静地饮杯咖啡嘅我，全程睇住表示极度无奈！」

网民质疑：店员唔阻止？

帖文引起网民热议，不少网民批评该行为不当，「我觉得就算安静食，都不应该在餐厅食其他带来食物。舖头座位是给顾客喝咖啡不是食烧鹅，烧鹅味道亦影响他人，舖头亦要清理，不说座位有限」、「完全唔鼓励咁样霸占坐位唔帮衬，原本想帮衬嘅人变相冇位坐就唔帮衬，最惨啲人食完又唔带走自己的垃圾！」

有网民则质疑店员未有介入，「店员去咗边？平时同朋友去，买迟一阵咖啡，店员都走来催我快啲去买，店员呢啲又唔理」、「其实系咪要所有餐厅都要贴告示出嚟话不可携带外来食物。」也有网民认为无需过分计较，「虽然系失礼，但事实佢哋系未影响到任何人，不过若果我买咗杯咖啡想坐而无其他位，咁我会出声。」

图片及资料来源：Threads@sasa_eatislife

文：Y