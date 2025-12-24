Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

校长烧肉全线结业！1年内连执3间 曾推$88放题「反攻深圳」 网民：呢个市道几努力都系难挨…

更新时间：15:10 2025-12-24
发布时间：15:10 2025-12-24

在香港餐饮业竞争日益激烈，加上港人北上消费的风气盛行下，不少本地食肆面临重大的经营挑战。近日，以平价烧肉放题闻名的「校长烧肉」宣布全线结业，其大埔分店将于2026年1月初结束营业。此消息一出，旋即引起网民广泛关注与讨论。

校长烧肉全线结业！大埔店营业至明年1月初

校长烧肉1年内连执3间 曾推$88放题「反攻深圳」

昨日（23日），校长烧肉透过Facebook平台公布，大埔店因租约期满，将于2026年1月4日（日）正式结业，更感性写道「天下无不散之筵席」，并表达了「希望不久将来以最好的一面再次呈现给大家」的期盼，同时对一直支持的顾客送上祝福与感谢。

主打平价日韩风味烧肉放题的校长烧肉，在高峰时期曾于元朗、观塘、荃湾等地开设多间分店。为应付港人北上消费热潮，早前更推出「反攻深圳」的优惠活动，仅需$88起即可享用2小时无限量烧肉与火锅，并提供丰富的自助餐区选择。然而，尽管店方不断努力尝试挽救生意，仍在一年内接连关闭3间分店，最终面临全线结业的厄运。

 

网民叹市道艰难：几努力都系难挨

校长烧肉全线结业的消息传出，引发了网民一片惋惜声。不少昔日经常帮衬的顾客纷纷留言表示不舍，指出「大埔店都沦陷啦，可惜」，亦有人感叹「全部校长冇晒」。有网民理解现今市道艰难，表示「都明呢个市道…你几努力都系难挨…」，亦有顾客怀念昔日时光，称「想当年中学𠮶阵经常去元朗店食」，并期盼「希望你们可以再开返」。

 

资料来源：校长烧肉 日韩料理 大埔

同场加映：京川沪菜连锁酒楼「金满庭」半年执两间！湾仔店12月结业 开业仅5年 挨唔过冬至

