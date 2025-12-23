连锁快餐店优惠$38原只炸子鸡！最啱斩料加餸 一连两星期4pm出炉
更新时间：13:25 2025-12-23 HKT
发布时间：13:25 2025-12-23 HKT
发布时间：13:25 2025-12-23 HKT
香港连锁快餐店一粥面以亲民价格及稳定品质，成为许多家庭及上班族的用餐选择。近日，一粥面再度推出惊喜的限时外卖优惠，原只炸子鸡每只只需$38，一连两星期供应，是下午茶或晚餐加餸的超值选择，一同欢度佳节。
一粥面限时两星期优惠！外卖原只炸子鸡$38
炸子鸡是港式宴席中的经典菜式，制作过程讲究师傅的功力，必须做到外皮金黄香脆，内里鸡肉依然保持嫩滑多汁，肉质鲜美。 这次一粥面推出的原只炸子鸡，正正能满足食客对这道经典菜式的期望。炸子鸡以高温油炸，锁住肉汁的同时，亦逼出多余油份，令外皮达至极致酥脆的口感，色泽诱人。
由即日起至2026年1月5日，顾客可于一粥面以每只$38的价钱，享用到原价$58的原只免斩炸子鸡，每日下午4时至6时供应。优惠只限外卖自取，正好方便上班族或家庭主妇购买，尤其适合在圣诞至新年的节日聚会中，为餐桌增添一份丰盛的喜庆气氛，性价比极高。
一粥面「原只炸子鸡」优惠
- 适用日期：即日起至2026年1月5日
- 购买时间︰每日4pm至6pm
- 优惠价： $38（原价$58）
- 销售点： 全线一粥面分店（只限外卖）>>按此<<
2大连锁快餐优惠 美心MX/八方云集
1. 美心MX︰圣诞新年限定快闪优惠
由即日起至2026年1月4日，美心MX推出圣诞新年限定快闪优惠，提供4款指定超值套餐。早餐时段，顾客可以$33享用脆炸鱼柳或鸡扒，配火腿通粉、甜餐包及热饮。午市则供应$39的蜜味烧鸡髀，可选配粟米肉粒、免治牛肉或麻婆豆腐饭，连热饮。下午茶时段，顾客可以$29品尝迷你烧味汤米线及热饮。晚餐则有$49的鲜茄焗猪扒饭，附送饮品及杂果啫喱，份量十足。
2. 八方云集︰长者优惠$15叹馄饨汤豆浆
连锁店八方云集宣布，即日起为长者提供下午茶优惠。长者只需以$15，即可享用一份馄饨汤套餐。套餐包括一份「珍珠馄饨汤」，馄饨外形小巧，内里包裹著新鲜猪肉馅料，味道鲜甜。此外，套餐还附上一杯经典豆浆，豆味香浓。对于寻求健康实惠下午茶的长者而言，此套餐是一个理想选择。
资料来源︰一粥面、美心MX (Maxim's MX)、八方云集锅贴水饺专门店 Hong Kong
延伸阅读︰连锁酒家酒家推$28午市优惠！必食暖胃上汤虾球伊面／腊味糯米饭／避风塘鲍鱼
最Hit
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产 开班当导师重新出发 首开腔谈困境：于谷底徘徊
2025-12-21 16:00 HKT
河南「灭门」案︱爱妻及年幼子女被杀 疑凶竟是儿时玩伴
2025-12-22 08:30 HKT
连锁酒楼午市大特价 乳鸽$18／$198虾伊面+4款点心／长者茶位$2！网民大赞：平过去茶记
2025-12-22 12:52 HKT
75岁前《爱回家》男星「人间蒸发」2个月 受病魔折磨变口窒气弱 早月曾入ICU跟死神搏斗
2025-12-22 14:00 HKT