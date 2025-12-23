24味成员Brian力推叉烧界Hermès？笑言「要着两条裤」品尝 另有CHANEL/LV版叉烧？网民：真系唔去试吓唔得

烧味为香港地道美食之一，坊间不乏港人及游客热捧的叉烧、烧鹅等餐厅。早前24味成员Brian力推铜锣湾一间中菜馆出品的叉烧，更形容为「Hermès版叉烧」，笑指其美味程度需要「着两条裤」品尝。除了「叉烧界Hermès」之外，本地人气DJ亦有推荐心目中的「CHANEL」及「LV」叉烧，引起不少网民好奇心：「听落真系唔去试吓唔得！」

24味成员Brian力推叉烧界Hermès？笑言「要着两条裤」品尝

烧味是不少港人家庭日常「斩料」加餸的选择，但原来单是叉烧都可以分为4个部位，每个部位的口感与肥瘦程度有别，相当刁钻。坊间不乏港人及游客热捧的烧味餐厅，24味成员早前Brian力推铜锣湾一间中菜馆的叉烧，更形容为「Hermès版叉烧」。原来Brian所推介的是位于南华会的甘棠烧鹅，大赞「第一刀」（甘一刀）叉烧极为美味，「甘棠系Birkin Bag嘅叉烧，甘棠系Hermès版嘅叉烧」。

Brian曾与来自韩国、日本的朋友前往，笑指一定「要着两条裤」品尝（意思指好味到「甩裤」）。除了「Hermès版叉烧」之外，主持人表示该餐厅的烧鹅及鹅血亦是推介之选，Brian同意其说法：「烧鹅都dope，我可以再同你讲烧鹅啲嘢」。不仅是Brian推介，就连已故才子兼美食家蔡澜过去亦曾赞赏甘棠出品，「『甘棠烧鹅』的宗旨是美味求真，传承创新，都是符合我的要求」。

人气DJ另推CHANEL/LV版叉烧？

除了「Hermès版叉烧」之外，人气DJ Suki Wong亦以名牌形容高质叉烧，她表示「CHANEL版」叉烧为大班楼的炭火厚切叉烧；至于「LV版」叉烧为位于柴湾的「新桂香烧腊」所出品的叉烧，新桂香亦获「发哥」周润发支持。「Do姐」郑裕玲早前特地一早慕名前往「新桂香」一尝4款刁钻叉烧，包括「第一刀」（另称爽叉）、「三粒叉」（半肥瘦叉烧）、「一片天」（肥叉）以及她最爱的「柴皮」（瘦叉）。

网民好奇：真系唔去试吓唔得！

对于以名牌级别形容港式烧味，有网民笑指被吸引到「听落真系唔去试吓唔得」、「听完我要去做南华会会员」、「个叉烧系好食」；也有常到南华会的网友从未试过甘棠的叉烧，「打过咁多次保龄球都冇食过，下次返嚟香港食」。有网民同样推介甘棠的「鹅红」（即鹅血）以及餐厅其他菜式，「鹅红世一，仲有好多手工菜」、「鹅血好食到傻！层皮识反弹，入面又劲嫩」。

文:RY

资料及图片来源:spotitalk、sukixx@Threads、甘棠烧鹅、The Do Show