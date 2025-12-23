圣诞派对到会6盘食物+甜品索价$8XXX？网民斥卖相差「食水深」：少个零头就差唔多

圣诞节期间相约大班朋友聚会，不少人都会选择食物到会，但有时或会遇上价格与质素严重不符的情况。最近，有网民在社交平台发文投诉，指朋友经一间日式餐厅为23人圣诞派对订购到会服务，总收费高达港币$8,550，惟食物到场后才发现选择不多，而且卖相亦未算讨好，对此表达强烈不满，引来不少网友留言，有人认为食材成本极低而定价过高，直指：「少个零头就差唔多！」亦有人表示事主一行人未有事先确认餐点数量及价钱，亦需负上一定责任。

圣诞派对到会6盘食物+甜品索价$8XXX？

据事主所述，是次负责订购到会的朋友称该餐厅「系朋友介绍」，加上地址位于中环地段，因此「以为系高级嘢」。最初，餐厅报价为每人$350，结果送到的食物份量及质素远低于预期，卖相欠佳：「一见到𠮶六大盘每盘千X几蚊，即刻呆X咗」。

据事主分享的图片及上载的菜单可见，食物主要为轻食，分别有鸡肉串烧、茄子串烧、春卷、炸生蚝、唐扬鸡件、牛肉炒饭、薯仔沙律，23人份量要价$6,900，另加点甜品，每位额外$50，加上$500运送费用，共收费$8,550。事主指事后曾致电相关公司了解，「打咗电话去间嘢度反映意见，佢哋表示呢啲到会好合理。」

网民：少个零头就差唔多！

事件迅速在网上发酵，不少网民认为食物质素与价钱不成正比：「依度最多$500成本」、「6盒有2.5盒现成加热……」、「呢个年头仲够胆交呢啲野出嚟」、「咁既质素收$8550，真系好过份」、「8000几你可以拉大队去包场食饿马家姐（即omakase厨师发办）」、「茶餐厅质素。」

不过亦有人提出疑问，指楼主及朋友应在订购前知道价钱及食物内容：「订嘅时候应该会知道订啲乜嘢返嚟㗎㖞」、「但认真问，落单之前系唔知菜色/价钱？」、「得6兜嘢都肯俾8000蚊，真心都唔对路」、「呢个价钱食呢啲嘢就真系好贵嘅！但你order既时候唔知食啲咩㗎？有冇呃你哋先？」楼主事后于回复中提到，「咁当然我哋负责订𠮶个朋友send咗出嚟，我哋冇睇我哋都有责任，因为都系信佢，佢话食过又要朋友介绍咁应该都冇问题啦」，惟结果却未能符合预期。

有楼主的朋友于留言区补充，指当初见到菜单误以为有15款食物，「一开头以为佢系成版纸嘅嘢食都有，因为八千几蚊正常个logic（逻辑）都会咁谂，点知原来系得半版」，不过据餐单所见，上面的确列明「Standard（基本）」及「Premium（升级）」，两者提供的菜单不一样，后者亦提供多一款食物。

《星岛头条》记者就事件向相关餐厅查询，惟截稿前未获回复。

来源：Threads