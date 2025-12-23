京川沪菜连锁酒楼「金满庭」半年执两间！湾仔店12月结业 开业仅5年 挨唔过冬至

近年本港饮食业的经营环境充满挑战，不少老字号酒楼及连锁食肆均面临压力。主打京川沪菜的连锁酒楼「金满庭」，继九龙湾德福广场分店于今年7月尾结业后，湾仔利东街分店亦于12月初悄悄落幕，不足半年内连执两店，引起食客关注，即睇下文详情。

连锁酒楼「金满庭」湾仔店结业！半年内连执两间

香港酒楼结业潮不断，专门做京川沪佳肴的连锁酒楼「金满庭」，在短短半年内接连关闭两间分店。继九龙湾德福广场分店于7月27日结业后，位于湾仔利东街的分店亦于12月初悄悄结业，甚至挨不过每年的大旺日「冬至」。

《星岛头条》记者就此事致电金满庭其余分店查询，获荷里活广场分店员工回复指，湾仔店已于12月10日结业，但并没有透露结业原因。而湾仔店的电话虽然仍有使用，但已没有人接听，于长响数10秒后更有留言通知「湾仔利东街店已光荣结业，欢迎大家继续光临大角咀奥海城分店及钻石山荷里活分店」，亦感谢大家继续支持。

主打京川沪菜 招牌小笼包/担担面

连锁酒楼金满庭于2002年创立，旨在以大众化价钱提供高质素的京、川、沪地道美食，多年来凭著小笼包、担担面及片皮鸭等招牌菜，累积不少捧场客，在多区均有分店。不过，其经营已达13年的九龙湾德福广场分店，因租约期满，于今年7月27日正式结业；其后湾仔利东街分店亦于12月初结业。随著两家分店相继关闭，目前全港仅剩大角咀奥海城及钻石山荷里活广场两间分店继续经营。

对于九龙湾店的结业，餐厅在社交平台感性发文，感谢街坊13年来的支持，并表示能见证三代同堂的温馨聚餐是其最大荣幸。 据悉，该舖位已迅速由另一家中菜品牌「碧俪苑」承租，并于9月开幕，在逆市中扩张。



金满庭

地址︰ 荷里活店︰钻石山龙蟠街3号荷里活广场3楼312A号舖 奥海城二期店︰大角咀海庭道18号奥海城二期UG楼UG06B号舖



资料来源︰金满庭京川沪菜馆