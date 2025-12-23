连锁酒楼快闪长脚蟹优惠！低至$168/斤 连乳鸽/羊腩煲/糯米饭套餐 人均$121起

以新派粤菜闻名的「茶皇殿」，向来是家庭聚会和朋友饭局的热门之选，无论是生猛海鲜还是巧手小菜，均真材实料及用心烹调。最近，茶皇殿与KKday联乘推出快闪优惠，食客可以低至59折的震撼价，品尝现场自捞的鲜活阿拉斯加蟹，每斤仅$168，并设有多款适合4至10人享用的豪华套餐，可选乳鸽孖宝或羊腩煲，绝对是海鲜爱好者不容错过的盛宴。

即日起开抢

【茶皇殿｜现场自捞鲜活阿拉斯加蟹优惠】

茶皇殿长脚蟹低至$168/斤！连乳鸽孖宝/羊腩煲套餐59折起

这次优惠最大亮点，莫过于是食客可亲身在海鲜鱼缸中挑选重达4斤的鲜活阿拉斯加蟹。而原价每斤$288的阿拉斯加蟹，现在透过KKday预订，即可以$168的惊喜价享用。

除单点阿拉斯加蟹外，酒楼更贴心推出多款精选套餐，将时令佳肴与这款深海珍品完美配搭。例如6位用$996的「阿拉斯加蟹+乳鸽孖宝」，包括一只4斤重的阿拉斯加蟹，再配上6只皮脆肉嫩的秘制脆香乳鸽；6位用$1098的「阿拉斯加蟹+时令羊腩煲」，包括4斤重蟹及羊腩煲一煲；以及10位用的4斤阿拉斯加蟹，连羊腩煲及生炒腊味糯米饭，优惠价$1,210。

优惠推广期：即日起至1月31日

优惠使用期：2025年12月24日起2026年至1月31日

适用地点︰全线10间分店

优惠价：$168/斤

原价︰$288/斤

套餐内容：4斤鲜活阿拉斯加蟹1只

适用时段︰适用于星期一11am起（公众假期除外）

优惠价：$188/斤

原价︰$288/斤

套餐内容：4斤鲜活阿拉斯加蟹1只

适用时段︰适用于星期一至五11am起（公众假期除外）

【KKday独家优惠｜低至83折$198/斤】茶皇殿（多间分店）｜现场自捞鲜活阿拉斯加蟹（只限4斤）｜4位用｜独家配送精选炖汤 / 糖水 >>按此订购<<

优惠价：$198/斤

原价︰$288/斤

套餐内容：4斤鲜活阿拉斯加蟹1只＋精选炖汤 / 糖水

适用时段︰适用于星期一至五11am起（公众假期除外）

优惠价：$996/6位

原价︰$1,560/6位用

套餐内容：4斤鲜活阿拉斯加蟹1只＋秘制脆香乳鸽（6只开边

适用时段︰适用于星期一至五11am起（公众假期除外）

优惠价：星期一至五$1,098/6位用、星期六日及公众假期$1,296/6位用

原价︰$1,450/6位用

套餐内容：4斤鲜活阿拉斯加蟹1只＋时令羊腩煲一煲

适用时段︰适用于星期一至五11am起（公众假期除外）

优惠价：星期一至五$1,210/10位用、星期六日及公众假期$1,420/10位用

原价︰$1,578/10位用

套餐内容：4斤鲜活阿拉斯加蟹1只＋时令羊腩煲一煲＋生炒腊味糯米饭

适用时段︰适用于星期一至五11am起（公众假期除外）

资料来源︰KKday