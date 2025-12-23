连锁酒楼快闪长脚蟹优惠！低至$168/斤 连乳鸽/羊腩煲/糯米饭套餐 人均$121起
更新时间：12:07 2025-12-23 HKT
发布时间：12:07 2025-12-23 HKT
发布时间：12:07 2025-12-23 HKT
以新派粤菜闻名的「茶皇殿」，向来是家庭聚会和朋友饭局的热门之选，无论是生猛海鲜还是巧手小菜，均真材实料及用心烹调。最近，茶皇殿与KKday联乘推出快闪优惠，食客可以低至59折的震撼价，品尝现场自捞的鲜活阿拉斯加蟹，每斤仅$168，并设有多款适合4至10人享用的豪华套餐，可选乳鸽孖宝或羊腩煲，绝对是海鲜爱好者不容错过的盛宴。
即日起开抢
【茶皇殿｜现场自捞鲜活阿拉斯加蟹优惠】
>>按此订购<<
茶皇殿长脚蟹低至$168/斤！连乳鸽孖宝/羊腩煲套餐59折起
这次优惠最大亮点，莫过于是食客可亲身在海鲜鱼缸中挑选重达4斤的鲜活阿拉斯加蟹。而原价每斤$288的阿拉斯加蟹，现在透过KKday预订，即可以$168的惊喜价享用。
除单点阿拉斯加蟹外，酒楼更贴心推出多款精选套餐，将时令佳肴与这款深海珍品完美配搭。例如6位用$996的「阿拉斯加蟹+乳鸽孖宝」，包括一只4斤重的阿拉斯加蟹，再配上6只皮脆肉嫩的秘制脆香乳鸽；6位用$1098的「阿拉斯加蟹+时令羊腩煲」，包括4斤重蟹及羊腩煲一煲；以及10位用的4斤阿拉斯加蟹，连羊腩煲及生炒腊味糯米饭，优惠价$1,210。
【茶皇殿｜现场自捞鲜活阿拉斯加蟹优惠】>>按此订购<<
- 优惠推广期：即日起至1月31日
- 优惠使用期：2025年12月24日起2026年至1月31日
- 适用地点︰全线10间分店
【KKday独家快闪优惠｜低至59折$168/斤】茶皇殿（多间分店）｜现场自捞鲜活阿拉斯加蟹（只限4斤）｜6位用 >>按此订购<<
- 优惠价：$168/斤
- 原价︰$288/斤
- 套餐内容：4斤鲜活阿拉斯加蟹1只
- 适用时段︰适用于星期一11am起（公众假期除外）
【KKday独家快闪优惠｜低至66折$188/斤】茶皇殿（多间分店）｜现场自捞鲜活阿拉斯加蟹（只限4斤）｜6位用 >>按此订购<<
- 优惠价：$188/斤
- 原价︰$288/斤
- 套餐内容：4斤鲜活阿拉斯加蟹1只
- 适用时段︰适用于星期一至五11am起（公众假期除外）
【KKday独家优惠｜低至83折$198/斤】茶皇殿（多间分店）｜现场自捞鲜活阿拉斯加蟹（只限4斤）｜4位用｜独家配送精选炖汤 / 糖水 >>按此订购<<
- 优惠价：$198/斤
- 原价︰$288/斤
- 套餐内容：4斤鲜活阿拉斯加蟹1只＋精选炖汤 / 糖水
- 适用时段︰适用于星期一至五11am起（公众假期除外）
【KKday独家快闪优惠｜低至64折】茶皇殿（多间分店）｜现场自捞阿拉斯加蟹（只限4斤）＋乳鸽孖宝套餐 ｜6位用 >>按此订购<<
- 优惠价：$996/6位
- 原价︰$1,560/6位用
- 套餐内容：4斤鲜活阿拉斯加蟹1只＋秘制脆香乳鸽（6只开边
- 适用时段︰适用于星期一至五11am起（公众假期除外）
【KKday独家优惠｜低至77折】茶皇殿（多间分店）｜现场自捞阿拉斯加蟹（只限4斤）+ 时令羊腩煲｜6位用 >>按此订购<<
- 优惠价：星期一至五$1,098/6位用、星期六日及公众假期$1,296/6位用
- 原价︰$1,450/6位用
- 套餐内容：4斤鲜活阿拉斯加蟹1只＋时令羊腩煲一煲
- 适用时段︰适用于星期一至五11am起（公众假期除外）
【KKday独家优惠｜低至77折】茶皇殿（多间分店）｜现场自捞阿拉斯加蟹（只限4斤）+ 时令羊腩煲+生炒腊味糯米饭｜10位用 >>按此订购<<
- 优惠价：星期一至五$1,210/10位用、星期六日及公众假期$1,420/10位用
- 原价︰$1,578/10位用
- 套餐内容：4斤鲜活阿拉斯加蟹1只＋时令羊腩煲一煲＋生炒腊味糯米饭
- 适用时段︰适用于星期一至五11am起（公众假期除外）
资料来源︰KKday
延伸阅读︰连锁快餐店快闪优惠！早午茶晚市套餐$29起 焗猪扒饭/烧鸡髀/烧味米线 圣诞新年限定
最Hit
河南「灭门」案︱爱妻及年幼子女被杀 疑凶竟是儿时玩伴
2025-12-22 08:30 HKT
连锁酒楼午市大特价 乳鸽$18／$198虾伊面+4款点心／长者茶位$2！网民大赞：平过去茶记
2025-12-22 12:52 HKT