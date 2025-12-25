酒楼结业潮2025｜20间老字号/酒店中菜/连锁集团结业！鸿星成历史 1街坊酒楼浴火重生

酒楼结业｜2025年饮食业迎来严峻寒冬，本港酒楼结业潮持续不断，多间满载港人回忆的酒家及中菜厅黯然离场。从以「一蚊鸡」作招徕的稻香、到「名人饭堂」金钟海都酒家、再到36年历史的鸿星集团走入历史，每一间的落幕都令人不胜唏嘘。《星岛头条》盘点过去一年20间告别我们的老字号、星级酒店中菜及连锁酒楼集团，这些食府不仅是味蕾上的记忆，更是几代人的聚会地标。

2025年有多达20间老字号、酒店中菜及连锁集团酒楼结业。

1. 稻香集团旗下连执两店 青衣城分店结业

稻香集团作为本港龙头连锁品牌，于2025年亦面临著前所未有的严峻考验。

本港饮食业结业潮来势汹汹，连锁酒楼集团亦受冲击。本港大型餐饮集团稻香于4月时接连关闭两间分店，包括屹立青衣城近二十年的「稻香」，以及旗下品牌「稻坊」位于荃湾广场的分店。这两间分店均为区内多年的聚脚点，结业消息令不少街坊感到惊讶，直言「假期要等位都执！」，并忆起昔日的「一蚊鸡」等优惠。然而，网上亦有不少声音对结业不感惋惜，批评其食物质素下降、服务态度及卫生环境欠佳，认为「执笠都唔觉得可惜」。有网民更戏称，现时市道下，酒楼舖位可能要改装成夹公仔店才能生存。

2. 稻香集团旗下1品牌全线结业

值得留意的是，荃湾广场「稻坊」是该品牌的最后一间分店。此店结业，意味著创立于2009年、主打创新火锅及粤菜的「稻坊」品牌已全线告终。

3. 金钟名都酒楼35载情怀告终 科大接手改建教室

屹立金钟35载、深受上班族欢迎的名都酒楼，于9月底正式画上句号。其位于统一中心的舖址，已由香港科技大学斥资3.54亿元承接，未来将改装为商学院教学中心，供EMBA等课程使用。

这间可筵开百席的传统粤菜酒家，是许多港人的集体回忆，亦是少数维持点心车怀旧文化的酒楼。结业消息一出，大量熟客涌至缅怀告别，对其价钱亲民的点心及舒适环境深感不舍，慨叹「好难揾到第二间」。在最后营业日，酒楼全场满座，不少食客与员工合影留念，场面充满离愁别绪。名都的结束，不仅是一个时代的终结，也凸显传统酒楼在时代变迁下面对的经营挑战。

4. 金钟海都酒家 屹立38载「名人饭堂」告别

经营38年、被誉为「名人饭堂」的金钟海都酒家，于今年11月正式落幕。

海都酒家自1987年创立，以精湛粤菜艺术闻名。

经营38年、被誉为「名人饭堂」的金钟海都酒家，于今年11月正式落幕。根据其发出的结业通知，由于租约期满，业主对物业另有发展规划，为其近四十年的光辉历史写上句号。

海都酒家自1987年创立，以精湛粤菜艺术闻名，多年来不仅是政商名流的宴客首选，更曾接待多国元首级贵宾，屡获国际餐饮殊荣，是香港美食地标之一。其在1998年进驻中信大厦的分店，亦是发展的重要里程碑。酒家在公告中感谢顾客、员工及合作伙伴多年来的支持，形容每一处都承载著对美食的坚持与创新，见证了无数美好时刻。在离别之际，海都酒家表示「虽然餐厅即将落幕，但那些珍贵的回忆与情谊将永存心间」，并以「三十八载情谊永记・海都美馔香江留香」作结，流露不舍之情，也为一个时代的美食记忆画上句点。

5. 鸿星中菜结束36年光辉岁月 旺角最后分店划上句号

鸿星中菜最后分店于今年7月结业。

经营36年的鸿星集团，其最后一间位于旺角MOKO新世纪广场的分店于7月时黯然结业，标志著这个中菜酒家名字正式划上句号。集团将结业归因于本地消费市场持续疲弱、旅客消费模式转变，以及与业主就租金调整的谈判破裂，在严峻的经营环境下无奈离场。其结业更引发劳资纠纷，据劳工处及工会透露，有逾50名员工求助，追讨欠薪、代通知金及遣散费等，总金额可能高达600万元。

对于鸿星落幕，不少市民感到唏嘘。有市民怀缅鸿星曾是家庭聚会及婚宴的首选，承载著美好回忆。然而，亦有顾客指出，近年鸿星的食物质素下滑，性价比不高，导致光顾意欲大减。有市民认为，鸿星的结局只是香港经济困局的缩影，反映了市民北上消费及经济不景气对本地老字号带来的沉重打击。

6. 鸿星旗下婚宴场地「星荟」突结业 8月仍参展吸客惹议

「星荟」座落于尖沙咀核心地带，与鸿星中菜同属邓氏餐饮「Tang's Catering Group」旗下食肆。

鸿星集团于25年度财困消息不断，继鸿星中菜全线结业后，其母公司邓氏餐饮集团再有食肆倒闭。位于尖沙咀、以维港海景作招徕的婚宴场地「星荟」（Starry Terrace），于9月时被揭发已悄然结业，令已预订服务的准新人徬徨无助。

「星荟」坐拥270度户外露台及落地玻璃，曾是不少新人梦寐以求的证婚及婚宴地点。然而，最引发争议的是，有网民发现「星荟」在8月仍有参加婚纱展，并提供即场落订优惠吸客。此举距离其结业仅约半个月，令外界质疑其经营诚信，更有网民愤慨留言：「摆明想掠最后一笔？」事件不仅令准新人的大日子失预算，更反映了该集团的经营问题已全面扩散。

7. 大围小馆元朗店 米芝莲食府求减租被拒

曾获《米芝莲指南》必比登推介的「大围小馆」，其元朗分店于今年5月黯然离场。「大围小馆」总店位于大围，以精致手工粤菜及怀旧点心闻名，招牌菜「第一叉」、沙翁、荷花酥等均是食客必点之选，更连续多年获米芝莲推介。2022年底，餐厅扩充至元朗，更推出限定的「柒天干式熟成鹅」，一度成为城中热话。

可惜好景不常，餐厅负责人坦言，通关后生意额急剧下滑，尤其晚市大受影响，加上业主拒绝减租，成为压垮分店的最后一根稻草。他无奈表示，当初投入巨大装修成本，若业主愿减租，本欲继续经营，可惜当时跟业主商讨后被拒。其后该舖位被发现大幅减租，但他已无意重返旧址。消息一出引发网民热议，不少人慨叹，连「大围小馆」也无法立足，足见现时经营环境之艰难。

8. 元朗念川居结业 网民叹点心价太贵「不敢试」

主打高级创意川菜的「念川居」元朗分店于今年10月黯然结业。该店由拥有逾二十年经验的川菜名厨主理，以水煮鱼、辣子鸡及精致昂贵的点心闻名，其中一客「海皇灌汤饺」售价近百元、露笋鲜虾饺一笼要价$72，定位高端。

有员工透露，店舖结业是因不敌业主大幅加租。然而，结业消息引发网民热议，不少人直指其定价「太贵」、「想试也不敢」，并认为食物质素及服务态度与高昂收费不成正比，慨叹「执系正常」。大部分网民表示，高昂的价格是令他们却步的主要原因。

该舖位现已由米芝莲星级点心专门店「添好运」承租并围板装修，迅速填补市场空缺。随著元朗店结业，念川居品牌目前仅余下旺角MOKO新世纪广场的分店继续经营。

9. 米芝莲星级食府「新斗记」全线结业 传陷财困拖欠薪金

曾连续两年荣获米芝莲一星级荣誉的著名粤菜馆「新斗记」，已于今年正式全线结业。其位于九龙湾MegaBox的最后一间分店于2025年7月结束经营，为这家近二十年历史的老牌食府划上句号。

「新斗记」2006年于佐敦起家，以「火山石即烧乳猪」等巧手怀旧粤菜闻名，深受食客爱戴。 其佐敦总店更于2012及2013年勇夺米芝莲一星殊荣，高峰时期在全港拥有多达六间分店，一度筹备上市，风头无两。据网上流传的结业通告，店方解释因消费市场持续疲弱，在严峻的营商环境下，即使努力开源节流亦回天乏术，故无奈结束经营。 然而，坊间亦有消息指集团或面临资金问题，传出拖欠数十名员工薪金及遣散费，并有欠缴强积金的记录，需劳工处介入跟进。从昔日一位难求的星级餐厅，到最终黯然落幕，「新斗记」的结局令人不胜唏嘘。

10. 沙田富东阁走入历史 街坊不舍十年滋味

沙田沥源邨街坊酒楼「富东阁海鲜酒家」6月时突然在社交平台宣布结业，结束逾十年的经营。消息一出，令不少街坊及老饕感到愕然和不舍。富东阁一直以亲民价格和手工制作的美食深受欢迎，其中$168的片皮鸭更是餐厅的招牌菜，近年来甚至拓展至跨区团购，广受好评。此外，酒楼亦提供多款$7.8起的怀旧点心，在区内极具竞争力。

虽然去年酒楼曾斥资翻新，但店方在社交平台坦言，翻新是续租的附带条件，当时租金更有轻微上调。帖文亦透露，通关后的生意额较疫情期间大跌四成，面对港人消费模式的结构性转变，令小店经营百上加斤，最终无奈结业。不少网民留言表达不舍，感谢富东阁多年来提供美食与人情味，为街坊带来美好的回忆。

11. 京川沪酒家金满庭 开业13年九龙湾店结业

主打京川沪佳肴的连锁酒家品牌「金满庭」在2025年有两家分店相继结业。

主打京川沪佳肴的连锁酒家品牌「金满庭」于2002年创立，旨在以大众化价钱提供高质素的京、川、沪地道美食，多年来凭借小笼包及担担面等招牌菜，累积不少捧场客，在多区均有分店。不过其经营已达13年的九龙湾德福广场分店，因租约期满，于今年7月27日正式结束营业。

对于九龙湾店的结业，餐厅在社交平台感性发文，感谢街坊13年来的支持，并表示能见证三代同堂的温馨聚餐是其最大荣幸。 据悉，该舖位已迅速由另一家中菜品牌「碧俪苑」承租，并于9月开幕，在逆市中扩张。

12. 金满庭半年两度收缩 全港仅余两分店

继九龙湾店之后，在不足半年内，「金满庭」位于湾仔利东街的分店亦于12月初悄悄结业。随著两家分店相继关闭，目前全港仅余下大角咀奥海城及钻石山荷里活广场两间分店继续经营。

13. 廿年老牌酒楼 盈晖海鲜酒家全线结业

屹立逾20年的老牌酒家「盈晖海鲜酒家」，亦于今年全线结业。 继长沙湾分店于8月结业后，其最后一间、位于鸭脷洲海怡半岛的分店亦于10月张贴「光荣结业」通告，宣布因租约期满正式落闸，意味品牌全面撤出香港市场。

14. 盈晖集团爆纠纷 长沙湾店结业传欠薪700万

「盈晖集团」于2003年创立，主打精致粤菜及新鲜海鲜，高峰时期在香港及澳门共设有8间分店，是不少家庭及街坊的聚餐之选。 随著海怡半岛店结业，这个陪伴港人多年的餐饮品牌在本地的足迹正式成为历史。值得关注的是，「盈晖」长沙湾分店在8月突然结业时，曾爆出劳资纠纷。 该店拖欠约50名员工的薪金、代通知金及遣散费等，总额高达700万元，劳工处亦已介入协助。 虽然海怡店公告称结业乃因租约期满，但品牌短时间内全线倒闭，加上欠薪传闻，仍不禁令人联想其或同受近年疲弱的消费市道所影响。

15. 屯门30年联邦皇宫结业 霓虹招牌成绝响

屯门联邦皇宫酒楼7月时突传结业。

屹立屯门启丰园逾30年的「联邦皇宫酒楼」，7月初时突然结业。作为区内陪伴无数街坊成长的老牌茶楼，结业消息勾起许多人的集体回忆，不少食客大叹不舍，表示「由细食到大」。其标志性的霓虹灯招牌，在结业前夕亦吸引食客专程前往拍照留念，希望留下最后回忆。然而，亦有大量街坊指酒楼近年质素每况愈下，批评点心味道不佳、服务欠奉，「唔执都难」。有熟客更透露，酒楼晚市生意惨淡，营业额仅三千元，是结业主因。

联邦酒楼集团曾是本地餐饮业巨头，但近年分店相继结业，随著屯门店关闭，目前仅余两间分店。老字号的黯然落幕，反映在时代洪流与食客高要求下，单靠情怀亦难以经营。

16. 旺角富城火锅海鲜酒家结业 20年老店告别街坊

隶属富临集团、屹立旺角逾20年的「富城火锅海鲜酒家」于今年8月悄然落幕。

隶属富临集团、屹立旺角逾20年的「富城火锅海鲜酒家」于8月悄然落幕。该店自2005年创立，以其亲民的价格、怀旧的装潢，特别是招牌手切潮汕牛肉火锅，成为不少食客的聚脚点，满载街坊邻里的集体回忆。 对于其结业，许多网民在社交媒体上表示不舍，慨叹餐厅虽然挨过了艰难的疫情时期，最终仍不敌当前的市道转变。

当日结业前，餐厅门外贴上「光荣结业」的告示，感谢顾客长久以来的支持，并指引熟客可移步至同集团位于塘尾道的另一火锅品牌「正冬火锅」继续惠顾。 随著旺角店结束营业，富城品牌目前仅剩下黄大仙一间分店。

17. 红磡40年老酒家新景结业转手 专营红白宴不敌逆市

屹立红磡四十载的新景海鲜酒家，于11月无预警拉闸停业，令一众老员工顿失依靠。新景海鲜酒家因邻近殡仪馆，多年来成为众多家庭举办「解秽酒」及「缨红宴」的首选地点。午市亦提供猪润肠粉、鹌鹑蛋烧卖等怀旧点心，是区内街坊的集体回忆。

有消息指，酒家结业主要源于生意每况愈下及财政问题，更换厨师团队更导致熟客流失，即使曾一度兼卖两餸饭亦无法挽回颓势。结业前更已出现拖欠租金及员工薪金等问题，有员工被告知「无粮出，去劳工处登记」，令在该店工作逾十年的员工对前景感到徬徨。不过据悉，事隔一个月，该酒楼已获原班底员工出手顶让，并于原址以原名重开，浴火重生。

18. 五星级酒店中菜厅 米芝莲推介紫粤轩年底结业

连续五年荣获《米芝莲指南》推介的中菜厅「紫粤轩」将于12月31日结束营业。

2025年结业潮的最后一滴血，是位于香港九龙东皇冠假日酒店、连续五年荣获《米芝莲指南》推介的中菜厅「紫粤轩」。该酒家早前宣布，将于2025年12月31日正式结束营业，为其长达13年的服务划上完美句号。

紫粤轩环境优雅，以巧手炮制的即叫即蒸点心和地道中式佳肴而闻名，是许多食客心中的星级之选。根据酒店发出的公告，此次调整除了紫粤轩外，还包括曾获KKday美食大奖的自助餐餐厅「尚厨」及酒店大礼堂，这些餐饮设施将一并结束。

酒店表示，自2026年1月1日起，将以「静谧优雅」的全新理念，为顾客呈献轻松写意的都市度假体验。而「九龙东皇冠假日酒店」亦会改名为「九龙东帝苑酒店（The Royal Garden Kowloon East）」，以新形象示人。

19. 油麻地金山海鲜酒家熄灯 40年镬气风味成绝响

昔日大排长龙的油麻地老字号金山海鲜酒家，如今已成历史。

25年有多间老字号不敌时代洪流，屹立油麻地吴松街逾40年的「金山海鲜酒家」于1月时传出结业消息，意味著这间以镬气小炒闻名的食府已正式画上句号，目前全港仅余佐敦分店。金山海鲜酒家多年来以亲民价格及地道海鲜小菜，成为街坊与食客的宵夜热点。其秘制炒蛏子皇、椒盐濑尿虾、砵酒焗蚝及鸡蛋焗鱼肠等招牌菜式，是许多港人心中无法取代的美味回忆。

结业消息在网上引发热议，不少网民感慨今非昔比，忆述其全盛时期「排到一街都系人」的墟冚场面，门口鱼缸的海鲜总是络绎不绝。有食客表示，虽然近年人气稍减，但光顾时生意依然不俗，对其突然结业感到惋惜。随著油麻地店的落幕，市民若想重温金山的独特风味，只能移步至佐敦分店，品尝那买少见少的港式镬气。

20. 将军澳四点金结业 人气中菜「敌不过市道」

位于将军澳宝琳新都城中心、开业五年的潮州菜馆「四点金饭店」，于6月时突然围板结业，店家在告别启事中无奈表示「敌不过时代，敌不过市道」，即使深受街坊喜爱亦难逃一劫。「四点金」主打正宗潮州菜及广府点心，凭著煎蚝烙、冻乌头等招牌菜，加上份量足、价格实惠，一直是区内家庭客及茶客的热门之选，门外不时大排长龙。近年虽推出长者优惠等试图催谷营业额，惜最终仍告结业。

当日结业消息来得相当突然，令一众将军澳街坊大感不舍，纷纷在网上留言，慨叹「呢间叫做食得人都折」、「将军澳我饮茶净系饮佢」。有食客分析，即使食肆坚持质素，不请外劳、不用预制菜，在高昂租金及消费模式转变的夹击下，传统中菜馆的经营愈发困难。该品牌目前仅余土瓜湾一间分店。

