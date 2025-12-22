荃湾名店沛公甜品 疑全线门市结业！开业18年靠榴梿甜品起家 近年改变经营策略 网民：挨到咁耐算奇迹

近年本港饮食界结业潮不断，不少品牌因租金或经营问题而相继结业，令人不胜唏嘘。近日，以榴梿甜品起家的「沛公甜品」亦传来坏消息，其位于荃湾路德围的总店在营业18年后，于日前突然宣布结业，迅即引起网民热议，反应两极。

沛公甜品荃湾路德围总店结业 熟客不舍：世界末日

事缘有网民于社交平台上以「世界末日」为题发文，对「沛公甜品」总店的结业表示震惊及不舍。该网民形容自己「真系由细食到大」，并视该店的「曲奇千层cake」为其「comfort food」，对以后再也吃不到感到非常可惜。帖文附上了一张在店门前拍摄的照片，相中可见一张手写告示，写著「沛公要结业！做到22号要走啦！多谢各位街坊18年嘅支持！多谢！」，正式宣告这间老店的终结。

荃湾路德围发迹 首创榴梿千层班戟

「沛公甜品」总店于2008年在荃湾路德围开业，主打当时仍未普及的榴梿甜品。品牌首创将榴梿果肉加入千层班戟，创作出独特的「榴梿千层班戟」，一度成为镇店之宝，风头无两。在全盛时期，「沛公甜品」曾在尖沙咀、旺角、铜锣湾等旺区设有多间分店，但其后经营策略大幅改变，改为全力开设「pop-up期间限定店」，仅余下荃湾总店。

有消息人士透露，总店近月生意惨淡，门可罗雀，直至结业前3天才贴出告示。不少熟客闻讯后，特意在最后营业日赶来光顾，对结业感到惋惜。荃湾总店离场，亦代表沛公甜品正式放弃全线门市。

近年转攻pop-up店 网民：吊到几耐命

然而，结业消息传出后，网上亦涌现大量负面评价。不少网民留言批评其产品质素今非昔比，直言「咁嘅质素挨到咁多年都算系奇迹」。有网民指其甜品「成浸鱼胶粉味」，亦有人表示「买过几次都好难食」，认为结业是正常不过的事。对于品牌近年转以期间限定店的经营模式，有网民质疑其成效，并留言道：「总店都执埋，唔会靠pop-up吊到几耐命」。

据沛公甜品官方 Facebook显示，品牌上月仍经营多达21间期间限定店，惟该名单上的限定店全部均已于12月初结束。如今失去全线门市，未知会否另有限定店安排。《星岛头条》就此联络沛公甜品，于截稿前未有回复。

图片来源：沛公甜品＠Facebook