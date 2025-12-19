铜锣湾Mr. Steak自助餐买一送一 $205起任食生蚝/雪花蟹脚/美国烧牛肉
更新时间：16:46 2025-12-19 HKT
铜锣湾世贸中心的Mr. Steak a la minute，以丰富的即煮美食和琳瑯满目的环球海鲜深得饕客欢心。最近，餐厅与KKday合作推出快闪优惠，其中最吸引人的是自助午餐买一送一，折后人均仅需$205起，绝对是美食爱好者不容错过的盛宴。
【KKday 快闪限时抢｜Mr. Steak自助餐优惠】 >>按此预订连结<<
Mr. Steak a la minute的用餐区设有多个即煮美食站，由经验丰富的厨师团队主理，确保食物新鲜热辣，源源不绝地供应。自助午餐的海鲜吧上，铺满了肉质饱满的雪花蟹脚和爽口弹牙的翡翠螺，刺身区则提供多款新鲜鱼生，另供应美国烧牛肉、中西式汤品、即焗心太软等热食及甜品。
若选择于星期六、日及公众假期到访，自助午餐更会豪华升级，加设肥美鲜甜的即开生蚝、养生炖汤、即叫即烧的美国极黑牛铁板烧，以及Haagen-Dazs雪糕。
即日起，KKday推出限时买一送一优惠，Mr. Steak a la minute自助午餐低至$205/位；晚餐则设有6折优惠，每位$336起即可任食日本和牛、雪花蟹脚、生蚝、龙虾等矜贵美食。
*每位另收原价加一服务费于餐厅现场支付，餐厅只接受电子支付。
铜锣湾Mr. Steak自助优惠详情
- 优惠预订期：即日起至12月25日11:59pm
- 用餐日期：2026年1月2日至2026年1月31日
- 地址：铜锣湾告士打道280号世贸中心6楼
