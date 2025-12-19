土瓜湾酒楼晚市优惠！蒸鱼/豉油鸡/乳猪$39起 网民试食后大赞：啖啖肉

多间酒楼近期纷推点心及小菜优惠吸引食客光顾。位于土瓜湾的盈苑海鲜酒家推出晚市「六选一」优惠，每晚提供多款海鲜、烧味以及精选小炒菜式，包括清蒸沙巴龙趸、白灼海虾、豉油鸡等，价格仅需$38起，有网民亲身试食后表示，菜式不仅价格亲民，而且份量十足、肉质丰富。

土瓜湾盈苑海鲜酒家晚市六选一！蒸鱼/豉油鸡/乳猪$39起

土瓜湾盈苑海鲜酒家晚市六选一！蒸鱼/豉油鸡/乳猪$39起

盈苑海鲜酒家位于土瓜湾欣荣商场，主打传统粤菜风味，同时提供多款即蒸点心及时令小炒。酒楼近日于晚饭时段推出「六选一」优惠，涵盖多款海鲜、烧味及汤品，每款均由师傅用心炮制，保留食材原汁原味，让食客以亲民价格享受传统滋味。

优惠包括肉质细嫩鲜甜的清蒸沙巴龙趸；弹牙爽口的白灼海虾；外脆内嫩的堂剪BB猪；香气扑鼻的头抽豉油鸡等，以低至$39的优惠价供应。值得一提的是，此「六选一」优惠仅限晚市使用，且每款食品星期六、日及公众假期另加$10。

盈苑海鲜酒家晚市「六选一」优惠

清蒸沙巴龙趸（约1斤，6位以上可选两条）：$68（原价$168）

白灼海虾：$68（原价$198）

南非鲍扣玉掌（2位起计）：$58/位（原价$108）

堂剪BB猪（2-4位半只、5位以上1只）：$198/半只 $368/只（原价$388/半只 $688/只）

头抽豉油鸡（2-4位半只、5位以上1只）：$39/半只 $78/只（原价$208/半只 $408/只）

浓汤杂煲翅：$398/份（原价$688）



网民大赞：啖啖肉

有网民更在Threads上发帖赞赏酒楼的高性价比，他在日前亲身到盈苑海鲜酒家后，品尝了沙巴龙趸及杂菜煲，并形容蒸鱼「啖啖肉」、杂菜煲份量足，「多到可以四个人分」，最终二人用餐埋单约$200。该名网民亦在文中感叹，当晚酒楼内顾客不多，即使推出多项优惠仍难以吸引人流，并表示「生意难做，客人稀少，担心酒楼结业」。

盈苑海鲜酒家

地址：土瓜湾马头角道33号欣荣商场1楼101号舖

电话号码：9848 5998 / 2866 9898

营业时间：星期一至日 7am-3pm；6pm-10:30pm

资料来源：wtwasimade4