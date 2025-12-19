Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

土瓜湾酒楼晚市优惠！蒸鱼/豉油鸡/乳猪$39起 网民试食后大赞：啖啖肉

饮食
更新时间：15:56 2025-12-19 HKT
发布时间：15:56 2025-12-19 HKT

多间酒楼近期纷推点心及小菜优惠吸引食客光顾。位于土瓜湾的盈苑海鲜酒家推出晚市「六选一」优惠，每晚提供多款海鲜、烧味以及精选小炒菜式，包括清蒸沙巴龙趸、白灼海虾、豉油鸡等，价格仅需$38起，有网民亲身试食后表示，菜式不仅价格亲民，而且份量十足、肉质丰富。

土瓜湾盈苑海鲜酒家晚市六选一！蒸鱼/豉油鸡/乳猪$39起

土瓜湾盈苑海鲜酒家晚市六选一！蒸鱼/豉油鸡/乳猪$39起
土瓜湾盈苑海鲜酒家晚市六选一！蒸鱼/豉油鸡/乳猪$39起

盈苑海鲜酒家位于土瓜湾欣荣商场，主打传统粤菜风味，同时提供多款即蒸点心及时令小炒。酒楼近日于晚饭时段推出「六选一」优惠，涵盖多款海鲜、烧味及汤品，每款均由师傅用心炮制，保留食材原汁原味，让食客以亲民价格享受传统滋味。

优惠包括肉质细嫩鲜甜的清蒸沙巴龙趸；弹牙爽口的白灼海虾；外脆内嫩的堂剪BB猪；香气扑鼻的头抽豉油鸡等，以低至$39的优惠价供应。值得一提的是，此「六选一」优惠仅限晚市使用，且每款食品星期六、日及公众假期另加$10。

盈苑海鲜酒家晚市「六选一」优惠

  • 清蒸沙巴龙趸（约1斤，6位以上可选两条）：$68（原价$168）
  • 白灼海虾：$68（原价$198）
  • 南非鲍扣玉掌（2位起计）：$58/位（原价$108）
  • 堂剪BB猪（2-4位半只、5位以上1只）：$198/半只 $368/只（原价$388/半只 $688/只）
  • 头抽豉油鸡（2-4位半只、5位以上1只）：$39/半只 $78/只（原价$208/半只 $408/只）
  • 浓汤杂煲翅：$398/份（原价$688）


网民大赞：啖啖肉

有网民更在Threads上发帖赞赏酒楼的高性价比，他在日前亲身到盈苑海鲜酒家后，品尝了沙巴龙趸及杂菜煲，并形容蒸鱼「啖啖肉」、杂菜煲份量足，「多到可以四个人分」，最终二人用餐埋单约$200。该名网民亦在文中感叹，当晚酒楼内顾客不多，即使推出多项优惠仍难以吸引人流，并表示「生意难做，客人稀少，担心酒楼结业」。

 

盈苑海鲜酒家

  • 地址：土瓜湾马头角道33号欣荣商场1楼101号舖
  • 电话号码：9848 5998 / 2866 9898
  • 营业时间：星期一至日 7am-3pm；6pm-10:30pm

 

资料来源：wtwasimade4

 

同场加映：大埔街坊酒楼超值优惠！乳鸽＋滋补靓汤$25 星期一至六午市供应

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
宏福苑五级火殉职消防何伟豪出殡
01:54
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪出殡 一代英魂长眠浩园 同袍：你是我们的英雄
突发
6小时前
63岁前TVB男星现身街头须发皆白 收入插水离巢转行卖鱼 被细24年女友狠撇认有第三者
63岁前TVB男星现身街头须发皆白 收入插水离巢转行卖鱼 被细24年女友狠撇认有第三者
影视圈
7小时前
87岁梁爱宣布入住老人院环境大公开 一生坎坷丧夫丧子回港独居多年：老来求去得舒服
87岁梁爱宣布入住老人院环境大公开 一生坎坷丧夫丧子回港独居多年：老来求去得舒服
影视圈
6小时前
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
影视圈
18小时前
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
时事热话
2025-12-18 14:12 HKT
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
2025-12-17 18:00 HKT
九巴B1线加推特快班次！天水围直达落马洲福田口岸 全程不经元朗 周末、假期早上营运
九巴B1线加推特快班次！天水围直达落马洲福田口岸 全程不经元朗 周末、假期早上营运
生活百科
23小时前
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
影视圈
21小时前
夜夜奸自闭智障继女 铝窗工认6罪重囚14年半 官指被告未流露一丝悔意
夜夜奸自闭智障继女 铝窗工认6罪重囚14年半 官指被告未流露一丝悔意
社会
4小时前
郑秀文整个星期往返医院 眼有泪光精神恍惚令人心疼 毕生挚爱留医8日：零碎中前行
郑秀文整个星期往返医院  眼有泪光精神恍惚令人心疼  毕生挚爱留医8日：零碎中前行
影视圈
4小时前