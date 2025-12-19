中环珍姐火锅店将暂别食客！3月曾预告结业 获业主通融延长营业期 料同区重开新店

珍姐海鲜火锅饭店被誉为「香港最难订位火锅店」，向来以「平靓正」午市碟头饭，以及供应新鲜现宰骟牯牛火锅而大受欢迎，平常更是一位难求！不过「珍姐」早于今年3月时预告因租约期满及舖位结构问题而结业，后来获业主通融延长营业期至明年农历年三十晚（2月16日），并定于大年初一（2月17日）起与食客暂别，幸「珍姐」日前透露明年将于同区开新店，届时大家密切留意！

中环珍姐火锅店暂别！3月曾预告结业 获业主通融延长营业期

位于中环和安里的人气食店「珍姐海鲜火锅饭店」一向门庭若市，午市以碟头饭为主，晚市即变身成玩味十足的火锅店。早于今年3月时，「珍姐」已预告现时舖位租约期满后不再续约，并发文希望能够另觅新舖位，「中环有无位，想地舖，大啲唔怕」。后来，「珍姐」于网上社交平台透露，获业主通融延长营业期，「中环珍姐总店将会做埋2025年，31/12/2025系最后营业日」。

预告结业后，「珍姐」为了让客人更容易订位，特别加开宵夜时段至凌晨2时，「希望大家都可以嚟见我哋最后一面」。近日有报道表示「珍姐」将于农历新年搬迁，《星岛头条》记者联络餐厅查询，获回复指「珍姐」最后营业日为农历年三十晚（2026年2月16日）。不过，餐厅已于同区另觅舖位，现正装修中，预计将于明年重开。

「珍姐」老板曾亲述「结业」原因

「珍姐」老板Peter曾表示舖位租约本于今年年中届满，但他决定不会再续约，原因与舖位「结构」有关。现时舖位身处的旧楼已有一段历史，并持续出现滴水渗水、石屎剥落及冷气机散热困难等问题，甚至接获投诉，故此Peter认为决定搬迁，「原本打算待生意稳定及续约后再重新装修，但发现这些结构问题未必能够解决，有一定冒险性，倒不如再另觅新舖位，环境大一点，让客人能坐得更舒适。」

珍姐海鲜火锅饭店

地址：中环和安里9号地舖

营业时间：上午10:30至下午3:00（午市，银行假日休息）、晚上6:00至凌晨2:00（晚市火锅）

休息日：星期日

最后营业日：2026年2月16日（年三十晚）

文:RY

资料及图片来源:bigjjseafood