丽思卡尔顿酒店Café 103 维港海景自助餐买二送二！$351起叹火鸡/龙虾/生蚝/Gelato

饮食
更新时间：16:49 2025-12-18 HKT
发布时间：16:49 2025-12-18 HKT

香港丽思卡尔顿酒店103楼的Café 103，以壮丽维多利亚港景及精致国际自助餐闻名，长期深受本地及游客喜爱。Café 103现推出圣诞限定快闪优惠，自助午餐买二送二，人均低至$351起，绝对是节庆聚会的超值选择。

丽思卡尔顿酒店自助餐买二送二优惠！$351起叹火鸡/龙虾/生蚝/Gelato

【KLOOK 快闪限时抢｜丽思卡尔顿酒店自助餐优惠详情】 >>按此预订连结<<

Café 103的自助午餐以丰富多样的国际佳肴著称，汇聚新鲜海鲜、精选热盘及甜品，让食客在高空美景中尽情享用。适逢圣诞佳节，餐厅推出多款应节菜式，包括招牌慢烤火鸡配酸甜红莓酱，肉质嫩滑多汁，充满传统节日风味；此外还有轮流供应的顶级烤肉，口感香脆诱人。丰盛海鲜区同样亮眼，提供新鲜龙虾及雪蟹脚，鲜甜弹牙，令人回味无穷。

逢星期六及星期日，Café 103的自助午餐特别增添多款新鲜生蚝，蚝味浓郁鲜美，搭配柠檬或特色酱汁更添风味。甜品区则供应正宗意式雪糕Gelato，口感细腻丝滑，多种经典及节日限定口味供选择，为丰盛餐膳画上完美句点。这些限定元素令周末自助午餐更具吸引力，适合家庭或朋友聚会。

Café 103 的节庆盛宴由即日起至12月31日期间供应，自助午餐快闪买二送二优惠，四位只需$1,404，人均低至$351/位，让食客能以超值价格，伴随维港璀璨景致欢度佳节。

丽思卡尔顿酒店自助餐优惠详情

  • 优惠预订期：即日起开售
  • 用餐日期：即日起至2026年1月31日
  • 地址：尖沙咀柯士甸道西1号环球贸易广场（ICC）香港丽思卡尔顿酒店103楼

 

