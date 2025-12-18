Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

观塘神秘餐厅$40咸鱼鸡粒炒饭「豪华加餸」？ 网民搞笑推测：老板高兴定厨师赢马？

饮食
更新时间：16:37 2025-12-18 HKT
发布时间：16:37 2025-12-18 HKT

外出用膳时如果获得餐厅额外送上其他食物，相信不少人都会觉得相当惊喜。近日，有食客到观塘一间餐厅用膳，叫了一客$40的咸鱼鸡粒炒饭，在上桌后惊喜发现获老板豪华「加餸」，而且全场食客都享有此待遇，有网民搞笑推测表示：「老板高兴定厨师赢马？」

观塘神秘餐厅$40咸鱼鸡粒炒饭「豪华加餸」？

用餐时如果获老板加餸，相信食客一整天的心情都会相当美好。近日，有网民于网上社交平台分享，表示到观塘一间餐厅用餐时，光顾一客$40的咸鱼鸡粒炒饭，惊喜获得老板豪气赠送濑尿虾，「老板高兴，每位送一只大大濑尿虾」。从网民分享照片之中可见，濑尿虾有如一张纸巾般长，非常足料！

网民搞笑推测：老板高兴定厨师赢马？

对于老板大手笔豪气加餸，有网民大赞老板「真系识做生意」、「有虾咁好」、「好大一只濑尿虾」；不过，有网民笑指万一遇上老板心情一般，「唔高与时连饭都少一半」、「我觉得冇咗只虾已经系唔高兴」、「帮衬之前问吓佢心情如何」。有网友则分享过往经历，指曾获一间西餐厅老板兼厨师不时送上炸虾、煎鹅肝等菜式，「老板话试菜顺便送比客人食」。有眼利网民认出餐厅疑为观塘骏业熟食市场的「海悠」，「有食过佢海鲜，有心机整」、「成日都唔讲地址，好彩我知系海悠」。

文:RY

资料及图片来源:香港茶餐厅及美食关注组

