Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

观塘神秘餐厅豪华加餸？$40咸鱼鸡粒炒饭竟送1餸 网民搞笑推测：老板高兴定厨师赢马？

饮食
更新时间：16:37 2025-12-18 HKT
发布时间：16:37 2025-12-18 HKT

外出用膳时如果获得餐厅额外送上其他食物，相信不少人都会觉得相当惊喜。近日，有食客到观塘一间餐厅用膳，叫了一客$40的咸鱼鸡粒炒饭，在上桌后惊喜发现获老板豪华「加餸」，而且全场食客都享有此待遇，有网民搞笑推测表示：「老板高兴定厨师赢马？」

观塘神秘餐厅豪华加餸？$40咸鱼鸡粒炒饭竟送1餸

用餐时如果获老板加餸，相信食客一整天的心情都会相当美好。近日，有网民于网上社交平台分享，表示到观塘一间餐厅用餐时，光顾一客$40的咸鱼鸡粒炒饭，惊喜获得老板豪气赠送濑尿虾，「老板高兴，每位送一只大大濑尿虾」。从网民分享照片之中可见，濑尿虾有如一张纸巾般长，非常足料！

网民搞笑推测：老板高兴定厨师赢马？

对于老板大手笔豪气加餸，有网民大赞老板「真系识做生意」、「有虾咁好」、「好大一只濑尿虾」；不过，有网民笑指万一遇上老板心情一般，「唔高与时连饭都少一半」、「我觉得冇咗只虾已经系唔高兴」、「帮衬之前问吓佢心情如何」。有网友则分享过往经历，指曾获一间西餐厅老板兼厨师不时送上炸虾、煎鹅肝等菜式，「老板话试菜顺便送比客人食」。有眼利网民认出餐厅疑为观塘骏业熟食市场的「海悠」，「有食过佢海鲜，有心机整」、「成日都唔讲地址，好彩我知系海悠」。

文:RY

资料及图片来源:香港茶餐厅及美食关注组

延伸阅读：葵广小食店惊现$12起「穷人恩物」！ 香叶肉碎煎蛋饭/猪颈肉煎蛋饭 网民赞佛心：呢个价无投诉！

 

 

最Hit
上环4刀匪当街抢劫10亿日圆 持现金箧内地男逃至地铁站外被捕
01:08
上环4刀匪当街抢劫10亿日圆 持现金箧内地男逃至地铁站外被捕
突发
7分钟前
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
时事热话
6小时前
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
23小时前
吕慧仪急澄清袁文杰离巢《爱．回家》：只是剧情需要 剧透冬至团圆戏
01:36
吕慧仪急澄清袁文杰离巢《爱．回家》：只是剧情需要 剧透冬至团圆戏
影视圈
17小时前
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
时事热话
3小时前
「周星驰梦中情人」情路崎岖 曾恋张艺谋一原因分手 历尽沧桑与老公甜蜜放闪
「周星驰梦中情人」情路崎岖 曾恋张艺谋一原因分手 历尽沧桑与老公甜蜜放闪
影视圈
7小时前
李修贤与蔡国权有密切关系？揭好友车祸后不为人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
李修贤与蔡国权有密切关系？揭好友车祸后不为人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
影视圈
8小时前
《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈
《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈
影视圈
22小时前
吴千语婚姻有暗涌？自爆与老公关系疏离：很久不见忘记了 施伯雄因一事叹噩梦又开始
吴千语婚姻有暗涌？自爆与老公关系疏离：很久不见忘记了 施伯雄因一事叹噩梦又开始
影视圈
5小时前
中国据报成功打造EUV光刻机原型 被形容为「中国曼哈顿计划」
中国据报成功打造EUV光刻机原型 被形容为「中国曼哈顿计划」
商业创科
7小时前