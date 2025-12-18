港岛香格里拉大酒店自助餐买二送一！低至$365起叹火鸡/羊架/龙虾/和牛/鸭肝/枝竹羊腩煲　

五星级酒店自助餐向来是港人最爱，当中港岛香格里拉大酒店的cafe TOO以其高品质美食和舒适环境，一直深受食客欢迎。餐厅最近与旅游体验预订平台KKday合作，推出震撼的「双12」年终优惠，当中包括万众期待的自助餐买二送一，折后人均消费低至$365起，绝对是亲朋好友欢聚庆祝的顶级选择。

港岛香格里拉大酒店cafe TOO 圣诞自助餐叹火鸡/美酒

为迎接普天同庆的圣诞佳节，cafe TOO在12月份悉心准备了「传统滋味圣诞」主题自助餐。场内设有十个即席烹调站，为食客呈献琳瑯满目的节日佳肴。焦点推介必然是烤制得香嫩多汁的传统圣诞火鸡和惹味的烤羊架。晚市更限定供应蒜蓉蒸龙虾，龙虾肉质弹牙，蒜香扑鼻；而芝士控则不能错过蓝芝士青口，风味浓郁独特。其他精致菜式还包括嫩滑的海鲈鱼柳配三文鱼子香槟汁、滋补的牛肝菌鲍鱼炖鸡汤、暖身的枝竹羊腩煲等，让您沉醉于浓厚的节日气氛之中。

一月限定！「大澳渔乡风味」地道美食巡礼

踏入一月份，cafe TOO将会换上「大澳渔乡风味美馔」主题，带领食客展开一场寻味大澳的地道美食之旅。团队严选大澳特色食材入馔，炮制出一系列充满渔村风味的佳肴。午市限定的大澳虾鸡饼，外脆内软，虾味香浓。而大澳渔乡花蟹笼仔饭更是必食之选，米饭吸收了花蟹的精华，鲜甜无比。此外，充满怀旧风味的大澳马友蒸肉饼、惹味的椒盐濑尿虾及客家黄酒蒸海鲈等，都展现了最地道的香港味道。至于晚餐时段，更会升级加推铁板和牛鸭肝及清蒸龙虾，让您的味蕾体验极致奢华。

餐厅地址： 香港中区法院道太古广场港岛香格里la 7楼 cafe TOO

优惠预订期： 2025年12月18日中午12:00至12月24日晚上11:59

适用日期： 2025年12月19日至2026年2月5日

【买2送1】自助午餐「大澳渔乡风味美馔」 星期一至五：$1,215/3位 (人均$405) 使用优惠码「ISL120」后：$1,095/3位 (人均$365)

【买2送1】自助晚餐「传统滋味圣诞」 $1,953/3位 (人均$651)

【买2送1】自助晚餐「大澳渔乡风味美馔」 星期一至四：$1,953/3位 (人均$651) 使用优惠码「ISL120」后：$1,833/3位 (人均$611)

【第二位半价】自助午餐「大澳渔乡风味美馔」 星期一至五：$898/2位 (人均$449) 使用优惠码「ISL120」后：$772/2位 (人均$389)

【第二位半价】自助晚餐「传统滋味圣诞」 $1,442/2位 (人均$721)

【第二位半价】自助晚餐「大澳渔乡风味美馔」 星期一至四：$1,442/2位 (人均$721) 使用优惠码「ISL120」后：$1,322/2位 (人均$661)



*所有价格已包括原价加一服务费。优惠受条款及细则约束，详情请参阅预订网站。