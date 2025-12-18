蜜雪冰城再传分店结业？石门店开业未满1年传招顶手 逾千呎舖月租6位数 网民叹：卖几多杯先够回本？

近年有不少内地过江龙茶饮店攻港，包括以平价茶饮闻名的「蜜雪冰城」在港极速扩张。不过，近日有网民在社交平台群组发现，位于沙田石门、开业未满1年的「蜜雪冰城」分店舖位传出求顶手消息，逾千呎舖月租更高达6位数，让网民直呼「卖几多杯先够回本？」即看下文了解详情。

石门蜜雪冰城开业未满1年即传招顶手 逾千呎舖月租达6位数

近日，有地产代理人在Facebook发布舖位顶让广告，该舖位位于沙田石门，面积有1,100平方呎，月租达$16万，现址为内地茶饮店「蜜雪冰城」。翻查资料，石门分店于2025年初开张，由居住于深圳的港漂女「Tina雅清」加盟开设。她偶尔会在小红书分享跨境开店日常，该系列影片直至11月19日仍有更新。

「蜜雪冰城」自进驻香港后并火速扩张，全盛时期有近9间分店，遍布港、九、新界，不过早前沙田好运中心分店曾爆出食安危机，加上相继有其他平价内地茶饮店攻港，近年缩减至全港尚余6分店。

网民叹贵租：卖几多杯先够回本？

其实，在开店初期时有网民曾质疑「蜜雪冰城」在如此贵租下能否回本，「赚钱吗？」、 「16w（万）的租金开雪王能回本吗？」、 「卖得那么便宜，你回得了本吗？」如今传招顶手的消息一出，不少网民表示对于消息感到非常震惊，「密（蜜）雪都执」、「蜜雪冰城都要执笠，仲可以点搞」、「蜜雪冰城都要折」、「而家对香港未来真系冇晒希望」、「蜜雪冰城都顶唔顺，16万租？」、「一个月要卖几多杯先够回返一个月租本。」

大量网民则感叹香港舖租高企，「呢个位都16万？冇嘢嘛？」、「痴线16万一个月，帮业主打工」、「而家市道咁差月租三万都死」、「真系叫业主唔好咁过份啦，一日净系租金$5,500，1,100呎地方，每呎$150租金？」

图片及资料来源：Facebook@生意转让 招顶 转手 出售生财工具、小红书@Tina雅清

文：Y