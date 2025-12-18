Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

百佳/屈臣氏/丰泽长者优惠！乐悠咭专享悭足$110 食品/护理用品/健康/保暖用品都有得减

饮食
更新时间：12:28 2025-12-18 HKT
发布时间：12:28 2025-12-18 HKT

乐悠咭易赏钱优惠｜长者注意，易赏钱（MoneyBack）又再推出老友记专享优惠。只要将乐悠咭绑定易赏钱会员，于指定期间内于百佳、屈臣氏及丰泽购物，即可享有总值$110的折扣优惠。购买食品、护理用品、健康及保暖用品都有得减，让大家在日常购物时悭得更多！

乐悠咭百佳优惠 精选罐头食品满$50减$5

乐悠咭百佳优惠 精选罐头食品满$50减$5
乐悠咭百佳优惠 精选罐头食品满$50减$5

百佳超级市场一直提供多元化的货品选择，深受家庭顾客欢迎。由2025年12月18日至12月30日（12月24日除外），凡于百佳旗下超市（包括FUSION、TASTE、FOOD PARC及GREAT FOOD HALL）购买罐头食品满$50，并以乐悠咭全数付款，即可享有$5折扣。

是次优惠涵盖多款罐头食品，例如豆豉鲮鱼、午餐肉、粟米粒等，都是家中必备的储粮之选。豆豉鲮鱼香气浓郁，佐饭一流；午餐肉则可用于炮制港式茶餐，如餐蛋面或餐蛋治，滋味无穷。优惠不包括甜品、凉粉、龟苓膏和宠物食品，大家在选购时要多加留意。

屈臣氏乐悠咭优惠 纸巾/护理用品满$50减$5

屈臣氏乐悠咭优惠 纸巾/护理用品满$50减$5
屈臣氏乐悠咭优惠 纸巾/护理用品满$50减$5

个人护理用品及健康产品连锁店屈臣氏，其自家品牌一直以价廉物美见称。由2025年12月18日至12月30日（12月24日除外），乐悠咭持有人于屈臣氏购买自家品牌个人护理产品（包括纸品）满$50，并以乐悠咭全数付款，同样可享$5折扣。

屈臣氏自家品牌产品种类繁多，由洗发水、沐浴露、润肤霜以至纸巾、湿纸巾等一应俱全，全面照顾你的个人护理需要。趁着今次优惠，不妨大手入货，为家居添置各种日用品。

丰泽乐悠咭优惠 健康监测/保暖用品满$1500减$100

丰泽乐悠咭优惠 健康监测/保暖用品满$1500减$100
丰泽乐悠咭优惠 健康监测/保暖用品满$1500减$100

天气转凉，是时候添置保暖电器。由2025年12月18日至12月30日（12月24日除外），于丰泽购买健康监测用品、电暖毡及保暖用品满$1500，即可减$100。

健康监测用品如血压计、血糖机等，有助长者随时了解自己的身体状况；而电暖毡及各款保暖用品，则可在寒冬中带来温暖。优惠不适用于小米、乐声牌、KDK、三菱及KUSATSU之产品，选购前请向店员查询。

乐悠咭易赏钱优惠优惠详情

  • 推广期： 2025年12月18日至12月30日（12月24日除外）

优惠详情：

  • 百佳： 购买罐头食品满$50，即减$5。

  • 屈臣氏： 购买自家品牌个人护理产品（包括纸品）满$50，即减$5。

  • 丰泽： 购买健康监测用品、电暖毡及保暖用品满$1500，即减$100。

条款及细则：

  • 顾客须为「易赏钱」App会员。

  • 百佳及屈臣氏优惠需以乐悠咭全数付款。

  • 百佳及屈臣氏优惠逢星期四至下星期二各限使用一次。

  • 丰泽优惠于期内限使用一次。

  • 优惠受条款及细则约束，详情请向店员查询。

 

 

同场加映：连锁快餐店长者优惠！指定早餐系列减$3 一连七日凭乐悠咭即享

 

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
吕慧仪急澄清袁文杰离巢《爱．回家》：只是剧情需要 剧透冬至团圆戏
06:45
吕慧仪急澄清袁文杰离巢《爱．回家》：只是剧情需要 剧透冬至团圆戏
影视圈
12小时前
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
18小时前
上环四贼匪劫找换店10亿日圆 一男子被捕
00:43
上环四贼匪劫找换店10亿日圆 一男子被捕
突发
2小时前
《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈
《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈
影视圈
17小时前
骗徒扮单身旧识 七旬婆婆堕网恋耗尽棺材本 再借子女亲友失逾$400万
骗徒扮单身旧识 七旬婆婆堕网恋耗尽棺材本 再借子女亲友失逾$400万
突发
14小时前
凶宅同层单位影响估价 有业主欲删网上资讯掩饰 业界直言：不可行
凶宅同层单位影响估价 有业主欲删网上资讯掩饰 业界直言：不可行
楼市动向
6小时前
冯盈盈锐意转型挑战大尺度？再贴喷血级内衣照片 优美身段深邃上围冲击眼球
冯盈盈锐意转型挑战大尺度？再贴喷血级内衣照片 优美身段深邃上围冲击眼球
影视圈
21小时前
李修贤与蔡国权有密切关系？揭好友车祸后不为人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
李修贤与蔡国权有密切关系？揭好友车祸后不为人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
影视圈
3小时前
港女葵芳午膳疑被「搭枱」食霸王餐？ 埋单离场始知「贵咗咁多！」 网民：俾钱前要睇单
港女葵芳午膳疑被人「搭枱」呃食霸王餐？ 埋单离场始知「贵咗咁多！」 网民：俾钱前要睇单
饮食
21小时前
最强小三高调晒爱富商男友激罕现真身 肯买呢样嘢 网民呼：系爱呀！
「最强小三」高调晒爱 百亿富豪男友激罕现真身 纾尊降贵买呢样获赞：系爱呀
影视圈
2025-12-17 11:00 HKT