百佳/屈臣氏/丰泽长者优惠！乐悠咭专享悭足$110 食品/护理用品/健康/保暖用品都有得减

乐悠咭易赏钱优惠｜长者注意，易赏钱（MoneyBack）又再推出老友记专享优惠。只要将乐悠咭绑定易赏钱会员，于指定期间内于百佳、屈臣氏及丰泽购物，即可享有总值$110的折扣优惠。购买食品、护理用品、健康及保暖用品都有得减，让大家在日常购物时悭得更多！

乐悠咭百佳优惠 精选罐头食品满$50减$5

百佳超级市场一直提供多元化的货品选择，深受家庭顾客欢迎。由2025年12月18日至12月30日（12月24日除外），凡于百佳旗下超市（包括FUSION、TASTE、FOOD PARC及GREAT FOOD HALL）购买罐头食品满$50，并以乐悠咭全数付款，即可享有$5折扣。

是次优惠涵盖多款罐头食品，例如豆豉鲮鱼、午餐肉、粟米粒等，都是家中必备的储粮之选。豆豉鲮鱼香气浓郁，佐饭一流；午餐肉则可用于炮制港式茶餐，如餐蛋面或餐蛋治，滋味无穷。优惠不包括甜品、凉粉、龟苓膏和宠物食品，大家在选购时要多加留意。

屈臣氏乐悠咭优惠 纸巾/护理用品满$50减$5

个人护理用品及健康产品连锁店屈臣氏，其自家品牌一直以价廉物美见称。由2025年12月18日至12月30日（12月24日除外），乐悠咭持有人于屈臣氏购买自家品牌个人护理产品（包括纸品）满$50，并以乐悠咭全数付款，同样可享$5折扣。

屈臣氏自家品牌产品种类繁多，由洗发水、沐浴露、润肤霜以至纸巾、湿纸巾等一应俱全，全面照顾你的个人护理需要。趁着今次优惠，不妨大手入货，为家居添置各种日用品。

丰泽乐悠咭优惠 健康监测/保暖用品满$1500减$100

天气转凉，是时候添置保暖电器。由2025年12月18日至12月30日（12月24日除外），于丰泽购买健康监测用品、电暖毡及保暖用品满$1500，即可减$100。

健康监测用品如血压计、血糖机等，有助长者随时了解自己的身体状况；而电暖毡及各款保暖用品，则可在寒冬中带来温暖。优惠不适用于小米、乐声牌、KDK、三菱及KUSATSU之产品，选购前请向店员查询。

条款及细则：