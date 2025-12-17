圣诞美酒推介2025｜9大送礼派对之选 ！港人主理北海道Gin／尊贵香槟／葡萄酒／威士忌／无酒精气泡茶

圣诞佳节将至，还在烦恼送什么礼物给亲朋好友吗？一瓶精选美酒，绝对能为节日增添欢乐气氛。今年《星岛头条》为您搜罗了来自世界各地的顶级佳酿，包括西班牙中部斗罗河岸的醇厚红酒、法国的精致香槟，以及港人在北海道精心酿制的毡酒。无论是搭配圣诞大餐，还是与亲友共聚畅饮，这些美酒都能让您和您所爱的人，度过一个难忘的圣诞佳节；亦有大型连锁超市推出多款Magnum装佳酿，让送礼更显气派。

1. 「白兰树下」团队再献新猷：「丹丘蒸留所」首作毡酒 浓缩北海道风土

由本地著名毡酒「白兰树下」及咖啡利口酒「淡墨」创作团队匠心打造的香港烈酒品牌 —— 丹丘蒸留所（Tankyu Distillery）位于日本北海道东川町的威士忌酒厂已正式落成并全面投入生产。虽然威士忌仍有待岁月沉香，但团队没有放慢脚步，为大家带来了首支毡酒 Yuki No Mato （雪の窓），此酒制作极具当地特色，采用清冽的旭岳雪融水进行蒸馏，并加入东川町产的米曲与大雪山森林中的椴松嫩叶等，合共十四种草本植物。透过精心的酿造工艺，丹丘蒸留所期望将北海道的飘雪景致与自然气息，呈现于每一位品饮者的杯中。

雪の窓 Yuki no Mado $468

销售地点：白兰树下网店

2. 轩尼诗 V.S.O.P x LeBron James 联名限量版：向篮坛传奇致敬之作

继去年引发热潮的合作后，全球畅销干邑品牌轩尼诗（Hennessy）宣布，将再度与篮球传奇人物勒邦占士（LeBron James）联手，打造全新的「轩尼诗 V.S.O.P x LeBron James 联名限量版」。此限量版酒瓶预计于11月中旬在香港及澳门公开发售。为庆祝LeBron James迎来其职业生涯的第23个NBA赛季，本次联名以「The Second Decision」为主题，为合作写下新篇章。限量版的设计核心取材自LeBron James标志性的「加冕」手势，象征其领导才能与自信风范，瓶身则抹上充满活力的亮丽橙色，并融入篮球文化色彩，旨在传递崭新的能量与欢乐的聚会氛围。

轩尼诗 V.S.O.P x LeBron James 联名限量版 酒瓶设计融入 LeBron James 标志性的「加冕」手势，极具收藏价值。推荐调酒Hennessy Sidecar，其顺滑平衡口感与历久弥新的香韵，展现高雅、亲和并存的格调。

3. Market Place：Magnum装佳酿 酒徒派对必备

为迎接圣诞及新年，Market Place特别搜罗超过20款大瓶装（Magnum）葡萄酒及香槟，为节日盛宴提供更具气派的选择。该系列大瓶装酒款容量均为1.5公升，是标准瓶装的两倍，定价由港币500元至4,500元不等。由于瓶身容量较大，但瓶颈规格与标准瓶一致，因此瓶内酒液的氧化速度会相对减慢。此特性对于汽酒及香槟尤其有利，有助于保护酒质，延长其陈年潜力，使气泡更显细腻丰富。为与顾客一同举杯庆祝，现凡购买任何6瓶750毫升或以上的红酒、白酒、气泡酒或香槟，即可享有八五折优惠。

Dom Pérignon Vintage 2013 $3,980 大瓶装香槟，为盛宴席上增添亮眼焦点，亦成就圣诞赠礼的绝佳选择。

Louis Latour Gevrey-Chambertin 2022 – Magnum $1,980 优雅的黑皮诺（Pinot Noir）美酒，适合搭配节日美食，增添气氛。

Market Place

4. Ca' del Bosco's Cuvée Prestige Edizione 47：香槟以外 高质气泡酒贺圣诞

Ca' del Bosco 隆重呈献 Cuvée Prestige Edizione 47，一款极致非凡的Franciacorta意大利气泡酒，专为品味高雅的饕客而匠造，完美结合了酒艺、传承与格调，为节日庆典与华丽礼待带来崭新定义。Cuvée Prestige Edizione 47 不仅是一款气泡酒，更是一场属于优雅与欢愉的盛宴。其晶莹气泡与层次丰富的口感，令其成为了节庆派对、温馨晚宴与挚友聚会的理想之选。 Cuvée Prestige Edizione 47由霞多丽（75%）、黑皮诺（22.5%）及白皮诺（2.5%）精心调配而成，其葡萄均采自Franciacorta地区最卓越的风土园区。此酒带有白桃、柑橘皮与杏仁的香气层层展现，细致绵密的气泡更带来悠长优雅的余韵。

Cuvée Prestige Edizione 47（$310/750毫升）以 Ca' del Bosco 经典的亮黄色礼盒包装登场，更是节日送礼的上乘之选，夺目的外观与出众的酒质互相辉映，为您缔造难忘的开箱体验，让送礼之举化为一份真正愉悦而高雅的仪式。

销售地点：香港各大 Watson’s Wine 门市

官方专页：www.instagram.com/cadelbosco_official

5. 西班牙Ribera del Duero葡萄酒：风土匠心佳酿 圣诞佐餐之选

西班牙中部的斗罗河岸（Ribera del Duero, RDD）产区，以其壮丽的山川地貌与严苛的气候风土闻名，得天独厚的环境孕育出品质卓越的葡萄，使其被公认为世界顶级的葡萄酒产区之一。当地酿酒师凭借匠心独运与精湛技艺，打造出一系列风味鲜活、层次深邃的精品佳酿，深受全球葡萄酒鉴赏家与爱好者的青睐。斗罗河岸的陈年红酒主要采用Tempranillo葡萄酿制，其香气馥郁，口感层次丰富，酒体结构饱满且和谐平衡，是节日聚会或馈赠亲友的理想选择。

此外，该产区出产的年轻红酒则以丰盈的果香、鲜明的结构和细腻优雅的风格见称，能与各式美食完美搭配。多样化的酒款选择，无论任何偏好，都能满足品饮者的需求，为节庆时光增添欢乐与深刻的味觉记忆。

斗罗河岸（Ribera del Duero）的自然风土与酿酒师的匠心工艺相结合，无论是结构宏厚的红酒、优雅清新的粉红酒，还是果香明亮的白酒，每一款作品都展现出产区对于风土、平衡与品质的极致追求。

6. MORTLACH Neverbound Release 01：苏格兰威士忌风味新维度

苏格兰 Speyside 区传奇酒厂 Mortlach 正式发表年度限量系列「Neverbound Collection」首支作品—— Release 01。此系列以突破威士忌酿造界限为使命，透过风味与工艺的极致追求，重新定义单一麦芽威士忌的无限可能。作为开章之作，Release 01 为品牌最为大胆的创作之一，不仅延续酒厂标志性的醇厚风格，更以创新的桶陈技艺，打造出野兽般的鲜味。此项创举不仅是 Mortlach 首度采用法国橡木桶进行过桶，更透过超长时间的自然风干工艺，细腻调节木质单宁，进一步突显酒体中原有的鲜味底蕴。

Mortlach Neverbound Release 01（$945）陈于二次填充美国橡木桶，并于法国橡木桶完成过桶。香气散发红果芬芳伴随酱油与烟熏肉脂的醇厚底蕴，木质辛香优雅平衡；入口德麦拉拉蔗糖的甜润渐次展开，转化为复杂的肉脂风味；尾韵浓郁辛香与鲜明风味绵延不绝。

销售地点：全港指定酒类零售商及专柜

7. Don Julio 1942 龙舌兰：圣诞狂欢时刻点晴之笔

Don Julio 1942 龙舌兰凭借其标志性的金棕瓶身设计、独树一帜的品鉴体验及令人难忘的风味，为各式奢华派对与狂欢时刻增添了点睛之笔。此酒款口感极为顺滑细腻，最适合配以冰块纯饮。在品闻其香气时，可感受到饱满温润的香草气息，并融合了醇厚的焦糖与巧克力香；啜饮入口，焦糖、坚果、杏仁与咖啡风味逐层展现，最终以浓郁的巧克力香气作结。其余韵温润中带有微涩，黑巧克力的回味萦绕不散，层次十足。

Don Julio 1942 龙舌兰（750毫升） 高挑的瓶身设计以龙舌兰叶为灵感，线条流畅柔美，瞩目迷人。

Don Julio 1942 龙舌兰迷你瓶（50毫升） 集优雅与便携性于一身，精雕细琢，适合各种场合。

销售地点：香港的 HK Liquor Store、The Rare Malt、香港崇光百货，以及澳门乐家福

8. Saicho 桂花气泡茶：无酒精派对之选

备受米芝莲星级餐厅和五星级酒店青睐的英港气泡茶品牌 Saicho 隆重呈献其备受期待的季节限定新品—桂花气泡茶。这款时令茶打造出芬芳茶艺的巅峰，将金秋意境化作一杯优雅的乌龙茶，绽放清新桂花香气。Saicho 桂花气泡茶采自中国仙游县海拔 800 米的云雾高地，以秋季采收的铁观音乌龙手工层叠新鲜桂花窨制而成。其花香与果韵兼备的风味亦是精致料理的绝配。淡淡杏子香气衬托夏季海鲜、香煎带子与烤鲈鱼；柔滑奶香则平衡山羊芝士与蜂蜜的浓郁风味。

Saicho 桂花气泡茶（$250/750毫升礼盒装，$1,200/成箱24瓶迷你装）：其所蕴含的中国文化意象——挚爱、忠贞与丰收的希冀，与节庆氛围相得益彰。这款限定佳品自然成为欢庆时刻与臻选赠礼的绝妙之选。

销售地点：City’super 及 Saicho 官方网站

官方网站：www.saichodrinks.com





