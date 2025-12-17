港女葵芳午膳疑被人「搭枱」呃食霸王餐？ 埋单离场始知「贵咗咁多！」 网民：俾钱前要睇单

结账时谨记检查收据，以免被多收钱也不察觉！近日，有网民在社交平台发文，指早前在葵芳午膳时突被一名女士「搭枱」，形容当时对方入座后迅速扫描桌上的QR Code下单，事主最初亦不以为意，直至结账离场后始发现金额「贵咗咁多」，才惊觉有机会被人加单「呃钱」，事后迅速联络餐厅处理，被不少网民提醒「一定会对单先畀钱」，即看下文了解详情。

港女葵芳午膳疑被人「搭枱」呃食霸王餐？ 埋单离场始知「贵咗咁多！」

近日，有网民在Threads以「骗徒手法层出不穷」为题发文，指早前在葵芳一间泰国餐厅午膳时，突然有位中年女士走过来问：「小姐走未？」事主正好快要离开，又以为是职员带座，于是回复「饮埋就走」。该名女士随即坐下，并迅速扫描同一张桌上的QR code下单点餐。

事主初时未有察觉异常，付帐离开后打算记账时才发现帐单金额异常地高，惊觉有机会是被对方经同一QR code加单，并借机「食霸王餐」，愤怒直言「嬲到爆炸，点解啲人可以奸到咁。」事主忆述，当时该女士十分客气，「仲要系咁讲唔该，客气得over，原来系咁嘅意思，要我请佢食下午茶。」最后提醒大家小心，「原来QR Code fixed on the table，系咁危险嘅一件事，大家小心啲！」

网民提醒：畀钱前要睇单

帖文引起网民热议，有网民称应提醒店家使用固定在餐枱上的QR code存有风险，「你唔讲出嚟，真系无谂过原来有个咁嘅漏洞，若果阿婶系无心，佢埋单𠮶阵，店家同佢应该会发现张单比你埋咗」、「我觉得可以同返间餐厅讲返呢件事，等佢留意下，可能改善个落单方式，同埋好可能个阿婶唔系第一次，睇下有冇cctv影到。」有网民则提醒楼主下次付款前要检查收据，「唔系话blame The victim，但系你俾钱前唔睇单？餐厅话几钱你check都唔check下就照俾？自己啲钱都咁唔著紧冇人帮到你」、「我一定会对单先俾钱，唔会中招嘅」、「所有嘢俾钱之前真系检查清楚……唔系下下咁好彩追得返。」

事主后来交代事件后续，指男友寻回网上下单记录，发现另一订单是在他们点餐后一个小时才落单，遂向餐厅反映问题，又指餐厅方面理解情况并愿意退款。最后，事主承认自己也有责任，「但当时真系枱上张单系得我地两个餐，真系无为意有咩问题，希望个啊婶只系唔明白QR Code运作，急住自己落单食嘢。」

图片及资料来源：Threads@chercher123

文：Y