荔枝角工厦茶记时光倒流卖$2蛋挞！自选酥皮/牛油皮 做一件事即可享用...

饮食
更新时间：18:22 2025-12-16 HKT
发布时间：18:22 2025-12-16 HKT

在物价飞涨的今日，平价美食总能吸引大批食客。近日，有网民于荔枝角区一间工厦茶记，意外发现下午时段限定优惠，以$2超低价加购蛋挞，兼可自选酥皮或牛油皮，性价比极高，而且店员友善的态度更令她印象深刻。

荔枝角茶餐厅惊现$2蛋挞 网民大赞：最重要系店员好有礼貌

一条件即享「时光倒流价」蛋挞

该名网民在社交平台上发帖，分享在荔枝角的工厦发现了一间茶餐厅，正推出限时堂食优惠，每位食客凡于下午2时至5时，惠顾$18或以上的饮品、食物或套餐一个，便可以$2的价格加购一个港式蛋挞。

从帖中收据可见，两杯饮品及两份蛋挞的总价为$40，并无其他额外服务费，而蛋挞亦可以自选酥皮或牛油皮。帖主形容「冇意间俾我发现到呢间好嘢」，并补充指下午茶的其他食物份量颇为充足。此外，更令她印象深刻的是，茶餐厅内不论是老板、侍应还是收银，也都是保持亲切友善的态度，「全部都好有礼貌！好好人」。

长江饮食中心

  • 地址：荔枝角青山道489-491号香港工业中心A座地下8号舖
  • 电话：2744 9683
  • 营业时间：星期一至六 7am-7pm；星期日全日休息

资料来源：Lina Lee

同场加映：深水埗面包舖惊现时光倒流价蛋糕！$75半磅朱古力/什果蛋糕 网民惊讶：回到20年前的价钱

