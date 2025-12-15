餐厅减价救生意？同款早餐由$36减至$29！资深传媒人曾智华：究竟系好定坏消息

面对市场竞争与消费模式的转变，不少食肆会调整价格以应对营运挑战。资深传媒人曾智华先生在社交平台分享，指其经常光顾的餐厅所卖的早餐近日由$36减价到$29，引发他对此现象产生「系好消息定坏消息」的疑问。帖文更引起了大批网民对食肆减价的原因，以及市场影响的广泛讨论。

曾智华 Luke Sir今日（12月15日）透过Facebook专页发帖，指他「食开的$36早餐，今日开始变$29」，这突如其来的价格变动让他不禁疑惑「究竟好消息定坏消息」，他既感到意外，亦担心背后可能隐藏经营压力。

网民解读两极 分析对1类人系好事…

帖文迅速引来网民热烈讨论，对于食肆减价的解读众说纷纭。有网民持悲观态度，认为减价是生意不佳的明确信号，直言「完全唔乐观，只有冇生意先会减价」。另有网民则从价值角度分析，指出「现实系呢个早餐质素只值$15，现实系时代巨轮转动谁也阻挡不了」，似乎暗示原有价格过高。有评论则指出这是「市场价格调节」的正常现象，「我觉得唔值$36，$29可以接受」，显示部分消费者认同新定价更合理。

然而，亦有网民从消费者角度看到了积极面，认为「对退休人士系好事，高通胀唔搣得几耐」，指出对特定群体而言，减价可能会带来实质好处。此外，有网民提出需要理性分析，表示「要了解减价原因先知道系好定坏消息，但消费者只会由减价而开心，背后原因唔会理」，并认为食肆应「揾到方法减租金或人工先可以咁样减价」。



资料来源：Luke Sir 曾智华