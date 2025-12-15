Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

尖沙咀五星级酒店节庆自助餐5折！$221起任食雪蟹/小龙虾/刺身/火鸡

更新时间：15:30 2025-12-15 HKT
发布时间：15:30 2025-12-15 HKT

坐落于尖沙咀海港城，马哥孛罗香港酒店旗下的马哥孛罗咖啡厅（Cafe Marco）素以其丰富多样的环球美食自助餐而闻名。为迎接即将来临的节庆，Cafe Marco特别推出超值自助餐优惠，宾客能以低至$221起的价格，尽情品尝一系列顶级海鲜、精致日式刺身、国际热盘及节日特色佳肴，包括鲜甜雪蟹、肥美小龙虾及传统烤火鸡等，绝对是节日欢聚的不二之选。

马哥孛罗香港酒店 节庆自助餐半价优惠

Cafe Marco的节庆自助餐，汇聚各地美馔，呈献非凡味觉体验。冷海鲜区提供多款冰镇选择，如鲜甜雪蟹腿、Q弹小龙虾、澳洲黑青口及大西洋海螺等，款款新鲜。日式料理区则备有精选寿司及新鲜三文鱼、吞拿鱼、甜虾刺身，满足海鲜爱好者的味蕾。烧烤区香气四溢，包括烤美国顶级肉眼牛排配天然肉汁及芥末、传统节日必备的烟熏火鸡等。

热盘涵盖中西印式，从香煎本地海鲈鱼、海鲜千层面到印式羊肉咖哩、鸡肉咖哩，再到中式烧味（如烧鸭、叉烧）及多款港式汤面，选择应有尽有。各式精致甜点，如蛋奶酒奶冻、君度橙酒焦糖布丁及多款节日蛋糕，为盛宴画上甜蜜句号。

周末午后写意 $221起享星级下午茶

对于喜爱在周末享受悠闲时光的客人，马哥孛罗咖啡厅的周末下午茶自助餐提供了极具吸引力的选择。只需$221起，即可在星期六、日及公众假期，体验五星级酒店的精致下午茶。下午茶自助餐包括多款精巧甜点、新鲜水果、轻食咸点及多样饮品，是与亲友共度美好午后的完美方式。

  • 优惠期限：

    • 节日自助午餐及自助晚餐：即日起至2026年1月1日。

    • 周末下午茶自助餐：适用于星期六、日及公众假期。

  • 用餐时段：

    • 节日自助午餐：每日中午12:00至下午2:30。

    • 节日自助晚餐：每日晚上6:30至晚上10:00 (12月31日首轮下午5:30-7:30; 次轮晚上8:00-11:00)。

  • 优惠价格：

    • 节日自助午餐：原价HK$504，折后HK$245起

    • 节日自助晚餐：原价HK$779，折后HK$395起

    • 周末下午茶自助餐：原价HK$405，折后HK$221起

  • 优惠地点： 马哥孛罗香港酒店马哥孛罗咖啡厅 (Cafe Marco)，九龙尖沙咀海港城广东道3号1楼。

  • 条款细则： 价格已包含10%服务费；优惠不可兑换现金或与其他优惠同时使用；订购需视乎供应情况，并以电子凭证确认为准；电子凭证仅适用于指定日期，逾期无效；马哥孛罗香港酒店保留最终决定权。

 

