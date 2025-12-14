Do姐早餐叹街坊烧味名店 超专业食足4款刁钻叉烧 网民：我哋去买全部头头尾尾

名人探访地道食店，往往能成为城中热话。艺人郑裕玲（Do姐）在其YouTube频道节目中，因忆起影帝周润发（发哥）曾大力推荐柴湾烧味名店，遂趁工作空档时间，一大早亲身前往一试究竟。Do姐在片中详细介绍了该店四款特色叉烧及驰名例汤，其专业的描述及亲民的举动，获得不少好评。

Do姐早餐尝柴湾烧味名店 专业讲解3大叉烧刁部位

早前，Do姐在个人YouTube 频道「The Do Show」的节目中忆述，上次访问发哥时，他对一家食店的叉烧和例汤赞不绝口，让她一直念念不忘，因此决定趁工作空档，亲自到访该店寻味。

Do姐在片中化身美食家，详细介绍了店内的四款叉烧。她首先品尝了「肥瘦相间，分布均匀」的「三粒叉」，大赞其「肥瘦适中，外层带点焦香」，并分享了美味的秘诀在于店家采用新鲜猪肉及黏性高的麦芽糖。接著，她介绍了口感「Q弹带爽」的「第一刀」（爽叉）、数量有限且油脂丰富，被Do姐誉为邪恶之选的「一片天」，以及她个人最爱、适合不爱肥肉人士的「柴皮」（瘦叉烧）。

为了让观众也能品尝到最佳风味，Do姐特意请教老板，得悉叉烧每日在早上9点半、中午12点、下午3点和5点新鲜出炉。除了叉烧，Do姐亦一尝发哥力荐的例汤，形容其充满「家的味道」，并引述老板指汤水不含味精，由猪头、猪骨等材料熬制。

名店新桂香 新鲜猪肉做叉烧

翻查资料，Do姐在片中试的正是位于柴湾的烧味店「新桂香烧腊」，该店名人客众，每逢叉烧出炉都吸引大批食客光顾。新桂香烧腊最出名的，当数采用古法炭火烤制的叉烧，不惜工本选用新鲜猪肉，虽然价钱比坊间贵不少，但叉烧没有雪藏味，鲜香有肉汁，加上店家传统带豉香的配腌味，风味已买少见少。

网民：完全唔似会食呢d野嘅人

影片发布后，引起Do姐的粉丝与网民热烈讨论。不少人对Do姐贴地光顾平民食店感到惊讶，纷纷留言「DO姐完全唔似会食呢d野既人」、「原来Do姐系会食叉烧㗎」。

然而，影片也引来一批自称是该区街坊的网民提出质疑。有留言指该店「睇人比料，全柴湾都知」，认为店家给予名人或熟客的食材品质，与普通顾客有差别，更有网民抱怨：「Do姐你哋拍片部位食得好，我哋柴湾友去买全部头头尾尾，食吾(唔)落口」。

餐厅资讯：新桂香烧腊

地址：柴湾柴湾道345号金源洋楼C座地下17号舖

资料来源：The Do Show

延伸阅读: 烧味推介7大必食祥兴烧腊饭店榕哥陈皮烧鹅新桂香烧腊龙邦烧味-双拼饭送例汤最平28起附餐厅地址 | 星岛头条