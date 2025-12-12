Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

观塘小店惊现微波炉「即炒」小菜？ 港人目击店员即场加热 网民澄清其实是1设备：真系即叫即炒

更新时间：15:22 2025-12-12 HKT
发布时间：15:22 2025-12-12 HKT

近年不少餐厅为了节省经营成本，将菜品转用「预制菜」或「半预制成品」。早前，有网民在社交平台发文，指早前路经观塘一间餐厅，目击店员使用微波炉即场加热菜式，批评店家使用「预制菜」假装「即炒」小菜。惟随后有其他网民指出该设备并非微波炉，为店家澄清「真系即叫即炒」，即看下文了解详情。

观塘小店惊现微波炉「即炒」小菜？ 港人目击店员即场加热

早前，有网民在Threads发文，指午餐时段经过观塘一间餐厅时，看见餐牌写有「即炒」、「镬气」字眼，原以为是主打一般中式餐厅的「镬气小炒」。不料仔细一看，才发现厨房内没有任何明火煮食炉具，只有一格格疑似微波炉的机器，随后更目击店员即场加热菜式，质疑店家全用「预制菜」假装「即炒」小菜，「全部都系预制菜嚟，啲阿姐仲要逐个逐个整返热。」

网民澄清：真系即叫即炒

帖文随即引起网民热议，有人指出店内使用的不是微波炉，而是自动炒菜机，强调餐厅仍是「即炒」小菜，只是由机器代替人手，「𠮶部自动炒菜机嚟，人地真系即叫即炒，不过系用机器炒，唔系用人炒」、「部机好似十几廿万，但唔洗休息、唔会发脾气、效率高、唔求真镬气，真系好过请2、3个厨房佬」、「我见系新鲜肉，新鲜茶放落去炒㖞……只是用机炒啫。」

翻查餐厅的官方社交平台，店方标榜「智能厨房」，声称「用科技重新定义『镬气快餐』」，务求以「无人智炒」形式突破传统中餐成本结构。从上传的影片可见，店员只需将新鲜食材及酱汁倒入炒菜机，机器就会自动加热并翻炒，直至菜式完成。

惟也有网民批评，认为自动炒菜机无法取代人手，「佢系用机炒唔系人炒，机炒出嚟特别多油，同埋只系一部明火搅拌机，系唔会有镬气，最惨佢收你请人炒嘅价钱」、「好鸡肋，粤菜工序讲求拉油、飞水，你只不过放埋一齐加热煮熟，咁样就叫做炒。」

图片及资料来源：[email protected]

文：Y

