港人深井食烧鹅疑被㓥？3人埋单逾$600 不满收近百元茶位钱 网民质疑1点未计清楚

香港被誉为美食天堂，除了汇聚世界各地美食，本地特色餐厅亦深受游客欢迎。有港人近日在社交平台发文，指早前慕名前往深井名店食烧鹅，最终一行3人埋单逾$600，惟茶钱竟然索价近百元，不满「俾人当水鱼咁㓥」。不过，有精明网民留意到事主未计清楚1点，质疑并非实际茶钱收费。

港人深井食烧鹅疑被㓥？3人埋单逾$600 不满收近百元茶位钱

提起深井，相信不论是港人或游客都知道区内最驰名的就是烧鹅。不过，近日有港人慕名前往一尝烧鹅，却不满被餐厅「㓥客」。事主称，当日一行3人点了$330半只烧鹅、1个$128沙嗲粉丝煲以及2碗白饭共$26，连同2小时的$30泊车费及$99茶钱，埋单共$613。

其中，事主发现餐厅收取的茶位钱竟索价$33/位，更表示餐牌及店内墙身完全没有提及茶位收费，「呢个茶位费相当于加二服务费」，形容自己「俾人当水鱼咁㓥」。事主透露深井烧鹅广告为童年回忆，这次到深井只为一尝烧鹅，但下次不会再尝试，「今次真系当买个教训，希望香港呢啲㓥客嘅舖头同埋隐藏消费都可以收档」。

街坊叹「出晒名㓥客」 网民质疑1点未计清楚

对于事主不满烧鹅餐厅收费，有深井多年街坊表示区内不少餐厅出名「㓥客」，介绍事主可以光顾另一间餐厅，全只烧鹅约$500，平日点餐小菜更送例牌烧鹅，「我住浪翠园几年，只落去食过一次，去街市买回家食，烧鸭、乳猪，加红酒都不用3旧」、「住过20年深井，唔明点解咁多人食，以前只系食XX，熟客免茶㖭」。有网民评理认为茶钱确实稍贵，但其他餐牌收费不算「㓥客」，「除咗茶钱贵咗啲，睇唔出边度㓥你」。

不过，有精明网民发现事主似乎未有列出茶位费及加一服务费的分项收贵，「按你计法$33一位，就系免加一，如果要加一，就唔会系$33一位茶钱」。翻查该餐厅的餐牌提到「加一服务费，茗茶每位$12，花生每碟$10」，故有网民推断茶钱已包含以上收费，而事主则回复指「佢张单写茗茶$33*3，同埋就算系普通计加一，再加$12每位茶钱（网上写系呢个价），佢都系收多咗我哋」。

文:RY

资料及图片来源:Threads