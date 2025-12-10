连锁酒楼两餸饭外卖优惠$38起！送饮品或例汤 晚市小菜$30起 1种身份再平啲

连锁中式酒楼稻香集团一直以其亲民的价格，以及多样化的菜式深受港人喜爱，近日不少分店更加入两餸饭行列，是家庭及打工仔开饭的热门选择。最近，稻香新开张的屯门时代广场分店亦特别推出全新的「家餸外卖优惠」，涵盖午市及晚市时段，提供多款经济实惠的饭盒选择，两餸饭最平$38即可享用，更送例汤及饮品，即睇内文优惠详情。

稻香屯门时代广场分店加推两餸饭！$38起送饮品／例汤

近年两餸饭盛行，连锁酒楼稻香集团旗下多间酒家亦特别于烧味档加设两餸饭区，售卖平靓正的两餸饭。日前，稻香新开幕的屯门时代广场分店亦宣布新增「家餸外卖优惠」，逢星期一至日午市11am至2:30pm及3:30pm至7:30加推商务饭盒，设有两餸及三餸选择，两餸饭仅售$38，而三餸饭也仅$43，并附送纸包饮品或中式靓汤一碗。

学生优惠$32外卖餐 大厨小菜$30起

稻香亦特别照顾学生一族的需要，推出学生专享优惠，只需穿著校服即可以$32的优惠价，换购指定餐单一份，同样是配送饮品。另外，稻香亦有大厨小菜优惠，提供多种组合弹性，任选一款小菜只需$48，两款$68，而四款亦仅需$120，平均每款小菜低至$30。菜式选择丰富，如有经典家常小炒咕噜肉、叉烧等，应有尽有。顾客还以$6加购纸包饮品、$8加购罐装饮品，或以$15加配滋润炖汤，让晚餐更添圆满。

稻香「家餸外卖优惠」详情

适用分店︰屯门时代广场分店

地址︰屯门时代广场南翼第2层25舖

供应时间：逢星期一至日11am-2:30pm、3:30pm-7:30pm

2大连锁酒楼优惠 黄埔逸逸居／利东集团

1. 黄埔逸逸居：早市点心$13起

位于黄埔区的逸逸居酒家，近日推出一系列餐饮优惠，涵盖早市到午市时段，包括凡于每日上午9时30分前光顾的顾客，所有指定款式的精致点心均可以每份$13的特惠价格享用。此外，为了丰富食客的用餐体验，选择于餐厅内堂食的顾客，更可以$30.8的优惠价，换购半斤招牌蜜汁叉烧或脆皮烧腩仔，让饕客们尽情品尝店内特色烧味。

2. 利东集团：晚市$1烧味海鲜盛宴

利东集团于旗下5间酒家推出晚市限定优惠，包括屯门利荣轩、土瓜湾利东轩、新蒲岗港湾宴会厅、九龙湾利龙轩，以及油塘利东酒家。在这波优惠活动中，最为瞩目是「$1烧味及海鲜」活动。顾客于星期一至星期日晚市时段惠顾堂食，即可以$1品尝一系列精选烧味及海鲜佳肴，包括乳猪、烧鹅、白灼海生虾，以及红葱头葱花鸡等多款招牌菜式，为食客带来前所未有的味觉享受与超值体验。

资料来源︰稻香集团