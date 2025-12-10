九龙东皇冠假日酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！

位于将军澳的九龙东皇冠假日酒店旗下餐厅「尚厨」过往以国际自助餐而闻名，提供多国菜式和丰富海鲜选择，又不时与电商平台合作推出优惠，收获不少捧场客。不过，酒店近日宣布将于2026年1月正式更名，并于网上社交平台宣布连同尚厨在内的3间餐饮设施将于2025年12月31日正式结业，让一众食客大感不舍：「啱啱先俾好评！」

九龙东皇冠假日酒店3间餐厅宣布年底结业 尚厨曾入选10大自助餐餐厅

酒店自助餐一向深受港人欢迎，其中九龙东皇冠假日酒店旗下「尚厨」自助餐餐厅多年来收获不少捧场客，更曾获选「KKDay美食大奖2025」的10大自助餐餐厅之一，足见其吸引力。至于紫粤轩为酒店的中菜厅，由厨师炮制即叫即蒸的点心及地道中式菜肴，餐厅入口处设有多个半开放用餐区，以屏风及丝绸屏帐作间隔，甚为典雅。

不过，酒店近日宣布尚厨、紫粤轩及酒店大礼堂开业13年后，将于12月31日正式结业。酒店表示食客可把握最后机会预订节日盛宴，或前往47楼的星幕继续享用餐饮体验。

九龙东皇冠假日酒店1月起更名 食客不舍：啱啱先俾好评！

对于酒店3大餐饮设施结业，有食客感到惊讶，「咁突然，我都在这里13年来留低过不少回忆和脚毛」、「成日话试，竟然送车尾」。有客人担心酒店餐厅日后不再经营自助餐，「Buffet唔做啦？我有在KKDay投你哋一票」、「啱啱先在KK Day俾好评……可惜呀」；有多年食客感不舍，「尚厨都没有，食咗咁多年，不舍」。

有网民忧虑此举是结业先兆，获官方回复指酒店明年初将会更名，由原来的「九龙东皇冠假日酒店」改名为「九龙东帝苑酒店（The Royal Garden Kowloon East）」继续服务客人，感谢客人过去一直支持，并呼吁「继续关注我们社交平台，留意最新动态。」相信今次旗下餐厅宣布结业，亦是为了配合有关变动。

文:RY

资料及图片来源:Crowne Plaza Hong Kong Kowloon East