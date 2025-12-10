尖沙咀合味道纪念馆结业！开业仅4年可自制杯面/出前一丁 清货优惠日清纪念品/零食$8起

尖沙咀合味道纪念馆结业！日清出前一丁及合味道是不少港人的日常食粮，能自制独一无二即食面的体验，亦曾令不少人趋之若鹜。不过位于尖沙咀中港城，开业仅4年多的「合味道纪念馆」，却宣布将于26年1月结业。 消息一出，随即引来网民热烈讨论，不少人对此感到可惜。

尖沙咀合味道纪念馆1月结业 出前一丁工作坊暂别香港

日清食品在合味道纪念馆香港的官方网站上发布「迎接未来发展 –『合味道纪念馆香港』将暂别大家！」的公告。 公告中感谢顾客多年来的支持，并提及团队为过往能举办「我的合味道工作坊」、「出前一丁工作坊」及「合味道纪念馆香港」而感到荣幸。 为准备下一阶段的发展，纪念馆将于2026年1月11日（星期日）结束营运，并期待在不久的将来以崭新的形式和形象再次与大家见面。

结业消息传出后，不少网民都大叹可惜。有家长表示「好可惜，我同仔女去过一次咋」，认为香港又少了一个亲子好去处。 亦有网民分享经验，指「以前同细路去过，初体验系几得意，但比较难令人再去」，认为「一次就够」。有网民则认为纪念馆的吸引力不及日本，「感觉去日本㖞个好过」。另外，选址亦是网民的讨论焦点之一，直指「开系个死场中港城都几难唔收档，本地人唔会去，仲有几个游客会搭船系中港城上落呢」。

日本海外唯一纪念馆 设全球独家榖物工作坊

尖沙咀合味道纪念馆于2021年3月开幕，至今仅开业4年多，是继日本大阪及横滨外，目前海外唯一一间合味道纪念馆。馆内设有多个工作坊，当中以「我的合味道工作坊」及「出前一丁工作坊」最为人熟悉。前者让参加者设计独一无二的杯面，不但可以亲手设计杯身，更可自选汤底及配料，味道组合多达5,460种；后者则让参加者由搓揉面粉开始，一步步制作属于自己的出前一丁。此外，馆内亦设有全球独家的「榖物麦片工作坊」，以及展示了17个国家杯面包装的「杯面墙」等打卡位。

结业清货特卖 日清纪念品/零食$8起

纪念馆在结业前进行清货特卖，推出多款优惠套装及限定产品，让大家把握最后机会。纪念品店逢星期五举行「日清Friday BUY & TRY」圣诞优惠，多款零食如日清湖池屋薯片、可可批等均以试食价发售，价格由$16/2件起。

此外，纪念馆亦推出三款「冬日圣诞派对套装」，优惠价由$48至$150不等，套装包含薯片、杯面、通心宝等食品，以及清仔烫章、锁匙扣等精品。粉丝更可选购全球限量发售的「清仔 BE@RBRICK 套装」，售价为$1,660，极具收藏价值。



合味道纪念馆香港