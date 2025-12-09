逸东酒店圣诞自助餐买1送1！任食传统烤火鸡/和牛肉眼/威灵顿牛扒/圣诞树干蛋糕

香港逸东酒店普庆餐厅以其多元国际自助餐闻名，融合中西菜式与现场烹调，深受本地食客青睐。近期，餐厅推出圣诞主题自助晚餐买一送一优惠，经Klook平台预订，$461起即可尽享生蚝、蟹脚、面包蟹等海鲜，以及传统烤火鸡、威灵顿牛扒等，搭配限定甜点，完美营造温馨圣诞氛围，庆祝圣诞必去！

逸东酒店普庆餐厅圣诞主题自助餐 任食传统烤火鸡/和牛肉眼/威灵顿牛扒/圣诞树干蛋糕

逸东酒店普庆餐厅即日起推出圣诞主题自助餐「普庆圣诞市集」，精选节日佳肴包括传统烤火鸡、M6-M7和牛肉眼、烤蜜汁火腿、威灵顿牛扒、丰富海鲜冷盘等，于不同时段轮流供应。现场更设有充满节日气氛的Raclette芝士摊位，以及传统烤栗子档，重现街头怀旧滋味；自选意粉专区与巨型海鲜意大利饭，融入虾蟹等食材，口感层次分明。凡惠顾晚市自助餐，每位限定赠送味噌龙虾尾一客。

甜品区则有多款圣诞限定甜点，如人气立体雪人扑扑蛋糕、经典圣诞树干蛋糕、泡芙塔、暖心朱古力火锅、西班牙油条Churros、拉面雪糕。

另外，餐厅布置璀璨灯饰与巨型圣诞树，营造童话般的冬日场景，搭配怀旧食品摊位与热红酒香气，如仿佛漫步欧洲节庆街头，还融入互动元素，如午市与晚市游戏专区，每位客人获发游戏券，可于用餐期间挑战摊位，赢取小礼物增添节庆欢乐。

普庆餐厅1月供应韩风美食 任食韩式炸鸡/即切韩牛

普庆餐厅于1月起供应韩国美食自助餐「韩风美食派对夜」，包括晚市限定蜂蜜牛油龙虾，可自选浓郁芝士或辛香辣味。不可错过重点摊位韩式炸鸡舖，即席炮制经典韩式炸鸡、韩式甜酸炸鸡及视觉效果十足的粉黑炸鸡，搭配三款特色酱汁。韩牛即切专区提供新鲜烤制的腌肉，而韩式卤猪手及韩式烤牛肉则带来地道风味。

另设多款韩式街头小食，包括旋风薯片及韩式热狗棒，以及经典部队锅和韩式冷拌面及水冷面。自助餐还提供丰富的优质海鲜冷盘及日式美食专区，全日供应韩式紫菜饭卷。

甜品阵容同样精彩，除了有韩国经典糯米红豆麻糬、韩国松饼及温暖的韩式鸡蛋面包，还有现场即制的迷你鲷鱼烧及配料丰富的韩式刨冰，周末晚餐更特别推出韩国蜜瓜佐香草芭菲及威士忌，为韩式盛宴画上甜蜜句号！

普庆餐厅圣诞自助餐最近推出买一送一优惠，经Klook平台预订，即可以人均HK$461享用自助餐（HK$922起/2位；原价HK$1,690/2位），不可错过！

普庆餐厅圣诞自助晚餐买一送一