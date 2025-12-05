片皮鸭点心放题低至$96/位！陶源酒家买一送二120分钟任点任食 必试鲍鱼灌汤饺/蟹粉小笼包

陶源酒家｜片皮鸭点心放题优惠｜为迎接年终，陶源与KKday联手推出震撼的「12.12年终大促」，其中最瞩目的莫过于午市点心放题「买一送二」优惠，折后每位平均只需HK$96，即可在2小时内无限任食超过40款点心及驰名片皮鸭，为品尝港式饮茶文化提供了绝佳机会。

陶源酒家片皮鸭放题 40款即制点心任点任食

这次放题的焦点绝对是无限量供应的「京式片皮鸭」。师傅将烤得油亮香脆的鸭皮，连同嫩滑的鸭肉片下，搭配传统配料一同享用，入口丰腴而不腻，是许多食客的必点之选。此外，每位惠顾放题的客人，均可额外获赠「原只鲍鱼灌汤饺」乙客。这款点心用料矜贵，汤汁浓郁，鲍鱼鲜味与肉馅完美结合，绝对是回本之作。

点心纸上的选择包罗万有，从经典的「笋尖鲜虾饺」、「蟹籽烧卖皇」，到创意十足的「三色蟹粉小笼包」，应有尽有。虾饺外皮晶莹剔透，包裹著爽弹鲜虾；烧卖皇啖啖肉汁，蟹籽增添口感层次。喜欢香口炸物的话，绝不能错过「家乡咸水角」和「鲜虾腐皮卷」，两者皆是即叫即炸，保证新鲜热辣。此外，放题还设有自助吧，提供各式精美小菜、小食及甜品，选择极之丰富。

KKday独家优惠：三人同行一人价钱

是次「买一送二」推广为KKday平台独家优惠，食客只需以HK$288的价钱，即可一行三人（包括两位成人及一位1.3米或以下的小童）享用120分钟的午市点心放题。优惠期由12月4日快闪开卖至12月10日，使用期限则由12月5日至明年1月31日，覆盖了整个节庆季节，无论是冬至做节或新年聚餐，都是极具性价比的选择。除了午市，餐厅亦提供晚市放题，同样可任食片皮鸭及多款点心。

独家优惠： KKday独家「买一送二」优惠HK$288（适用于两位成人及一位小童），平均每位HK$96。

快闪日期： 2025年12月4日至12月10日

使用日期： 2025年12月5日至2026年1月31日

兑换时段： 午市：11:30 - 15:00（最后落单时间 15:30） 晚市：18:00 - 20:00（最后落单时间 20:30）

需另收茶芥及原价加一服务费，于现场支付。

必须最少提早1天订购，并于兑换时出示电子QR Code。

此优惠只限堂食，最少两位起

陶源酒家分店资料：