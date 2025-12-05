将军澳茶楼水壶缝隙暗藏曱甴 港人叹「卫生情况堪忧」 网民称非首次：睇见都唔想食！

出外用膳时，食物安全与环境衞生都不容忽视。近日，有网民在社交平台上发文，投诉将军澳一间连锁茶楼卫生情况恶劣，目击水壶缝隙暗藏多只蟑螂，无奈感叹：「卫生情况堪忧。」帖文引起网民热议，不少曾光顾的食客表示已非首次发生类似事件，直言「间间都系，啲茶柜全部都有」、「睇见都唔想食！」即看下文了解详情。

将军澳连锁茶楼水壶缝隙暗藏曱甴 港人叹「卫生情况堪忧」

近日，有网民在Facebook群组发文，指日前光顾将军澳区内一间连锁茶楼时，在用餐期间发现盛载热水的水壶手柄缝隙内，竟藏有数只小蟑螂。从事主分享的图片可见，至少有4只细小蟑螂在水壶手柄与壶身连接位的缝隙内爬行。

事主随即向职员反映，惟对方仅将该水壶取走，并无进一步处理或道歉。结帐时，事主再次向收银员及经理投诉，对方最终仅免除一个茶位费及一件点心费用，经理亦只作口头安抚，没有正面回应或解释。对此，事主无奈感叹：「卫生情况堪忧！」

网民称非首次：睇见都唔想食！

帖文引起网民热议，不少曾光顾的网民称已非首次出现类似卫生问题，「去过唔少酒楼，呢度系最多曱甴BB ，怀疑系非法繁殖场」、「几年前喺间新开张嘅下午茶，都有曱甴仔在水壶。（当时）服务员回答：哦..你哋可调另外枱吧」、「间间都系，啲茶柜全部都有」、「唔出奇，我哋试过见到入面有只大嘅。」

有网民则表示情况恐怖，「好恐怖」、「报食环啦，仲等，咁大间公司，咁基本嘅清洁都做唔到」、「冰封三尺非一日之寒，间嘢嘅卫生情况相当恶劣」、「睇见已唔想食，我谂我会大大声投诉，比其他客知道，因为唔会只得一壶有曱甴。」

