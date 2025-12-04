连锁快餐斩料优惠！$38叹原只炸子鸡 一连7日限时开抢

深受港人欢迎的连锁中式快餐店「一粥面」，以其稳定品质的粥品粉面和亲民价格，成为许多市民日常用膳的选择。最近，一粥面为食客带来惊喜，推出限时外卖优惠，让顾客能以震撼价$38，将原价$58的原只炸子鸡带回家，绝对是近期不容错过的城中著数！

一粥面原只炸子鸡 限时$38惊喜优惠

一粥面推出限时外卖优惠，让顾客能以震撼价$38将原只炸子鸡带回家。

炸子鸡可说是粤菜中的经典菜式，无论是家庭聚餐还是节日庆祝，餐桌上总少不了牠的踪影。一粥面推出的「原只炸子鸡」，经过高温油炸，外皮金黄色泽，咬下去香脆卜卜，口感层次丰富。这次推广活动以接近半价的优惠，让大众能轻松享用这道传统手工菜。在下午4时至6时的优惠时段，正好方便上班族下班后顺道购买，为晚餐加添一道美味主菜，省却不少烹调时间。

这次快闪优惠每日仅有两小时，想以优惠价享受这份美味，就要留意清楚以下的优惠详情及条款，确保万无一失！

一粥面外卖优惠

优惠日期：2025年12月2日至12月8日

优惠时间：每日下午4时至6时

优惠分店： 全线一粥面分店 （详情可向个别分店查询）

优惠内容： 以$38优惠价购买原只炸子鸡（免斩）一只（原价$58）。

优惠只限外卖，不设堂食。

产品数量有限，每日售完即止。

2大连锁快餐优惠 大家乐/美心MX

1. 大家乐 怀旧港式茶餐$34起

于下午茶时段到访大家乐，即可以$34的亲民价格，享用一份包含红烧乳鸽半只、豉油皇炒面及红豆冰的套餐。红烧乳鸽外皮烤得香脆可口，色泽油润，内里的鸽肉却依然保持鲜嫩多汁，肉质细腻，搭配镬气十足的豉油皇炒面，以及冰凉甜美的红豆冰，每一口都充满怀旧的港式风味。

2. 美心MX $55蜜汁叉烧

美心MX全新口味的「黑松露酱蜜汁叉烧」，每日新鲜即制出炉，并以亲民优惠价$55半斤起发售，让大众能以实惠价钱，随时享受传统粤菜滋味。

资料来源：一粥面、大家乐 Café de Coral、美心MX (Maxim's MX)、