中环靓装酒楼罕推6折点心/炒粉面！全日2时段有折 虾饺/烧卖/牛肉球/盅头饭

位于繁华中环心脏地带的「金御海鲜酒家」，凭借对食物品质的坚持，特别是标榜「拒绝预制菜」，所有出品均追求新鲜制作，深受附近街坊及上班族信赖。最近，酒楼推出全新的「天天优惠点心」推广，在不同时段提供折扣，其中最吸引的早茶及下午茶时段，点心一律低至6折，让顾客能以亲民价钱，品尝到手工粤菜点心。

中环金御海鲜酒家抵食优惠！点心/炒粉面6折

酒楼点心/炒粉面全日2时段6折 虾饺/烧卖/牛肉球/盅头饭

为了回馈广大食客，金御海鲜酒家此次的优惠覆盖一星期七天，并划分不同时段，无论是上班族、家庭聚会或朋友小叙，都能找到合适的用餐时间。最瞩目的优惠莫过于每日早上7时至11时的早茶时段，以及平日下午2时至5时的下午茶时段，全场点心一律享有6折优惠；午市及假日时段，酒楼则提供点心及炒粉面8折优惠。

金御海鲜酒家的点心选择丰富，包括鲜虾饺、烧卖皇、牛肉球、叉烧肠等饮茶必点的人气之选，亦有凤爪排骨饭、咸鱼肉饼饭、柴鱼花生粥等饱肚主食，以及南瓜西米露、莲子红豆沙、椰皇炖鲜奶等特色甜品。

金御海鲜酒家

地址：中环皇后大道中88号励精中心3楼

电话：2525 1333

营业时间：星期一至日 7am-12mn



2大酒楼优惠 半岛渔港／明星海鲜酒家

1. 半岛渔港$1烧鹅/乳猪/文昌鸡

连锁粤菜品牌「半岛渔港」于周一至周五的晚餐时段推出限时优惠。顾客只需堂食用餐，即可以仅$1的亲民价格，选购烧鹅、乳猪，或经典海南文昌鸡。

2. 明星海鲜酒家$9.8盅头饭

明星海鲜酒家于周一至周六早市及下午茶时段，推出「超值点心优惠大行动」。活动期间，每天精选多款经典盅头饭以$9.8超抵价供应，当中包括广受欢迎的凤爪排骨饭、咸鱼肉饼饭，以及北菇滑鸡饭等多款传统滋味选择。

资料来源：香港酒楼关注组