铜锣湾联威餐厅/乐心冰室齐结业！渣甸坊开业逾40年 网民推测2原因执︰又少一个选择

香港饮食业正面临严峻挑战，结业潮持续蔓延，不仅是老牌酒楼食肆或连锁快餐店亦难以幸免。近日，有网民发现位于铜锣湾渣甸坊两间经营数十载的人气茶餐厅 ——「东湖小厨联威餐厅」及「乐心冰室」已悄然结业。消息一出，旋即在网上引起广泛讨论，不少熟客对餐厅结业均表示惋惜，并纷纷探讨背后原因，即睇内文详情。

渣甸坊两间老字号茶餐厅齐结业！联威餐厅/乐心冰室经营逾40年

有网民日前在facebook社交平台上发文，表示发现位于铜锣湾「食街」渣甸坊内的「东湖小厨联威餐厅」及「乐心冰室」经已结业。从事主上载的图片所见，两间餐厅的正门已封上围板，而装修工人亦开始清拆内里的枱凳等，不时会将一车车装修物料推出，事主亦感慨说道「去到有点难过」。

主打港式地道常餐+平价铁板餐

联威餐厅及乐心冰室屹立铜锣湾渣甸坊逾40年，前者位于一楼，需要行一层楼梯才到用餐区，而乐心冰者则是地舖，两间餐厅同样是主打港式风味的地道常餐、碟头饭及平价铁板扒餐等。曾经有熟客形容，联威餐厅是以经典怀旧著称，「当行上果条楼梯，就会feel 到果份超过30年嘅情怀」。

店家的招牌叉烧通粉及以新鲜猪肉自家烧制的叉烧，就深受打工仔及OL欢迎。到晚市更会提供平价铁板扒餐，几10蚊就可叹到。而另一间结业的乐心冰室，招牌上则写上「始自1978年」，招牌菜式同样是常餐及炒粉面饭等。有网民指两间餐厅其实同属一个老板，并忆述曾因为乐心冰室爆满，有员工「叫我过隔离联威食」。

网民推测结业原因 ︰以前成日帮衬

而两间茶餐厅结业的消息一出，引起网民热烈回应。许多顾客都表示不舍，称「以前成日帮衬」、「唉！又少一个选择」。不少人亦回味起昔日的美好时光，如「前两年我经常帮衬乐心，火腿通、煎双蛋、热奶茶，40几蚊好食又扺食」；更有食客惋惜「冇左蝴蝶羊腩煲」。另外有网民亦观察到「早两个月去乐心食tea，下午四点零钟得四五个客，以前下午茶系坐满晒」。甚至有网民推断茶餐厅结业原因，指出餐厅「愈嚟愈旧，又无执下佢，入到去一阵味，啲嘢又卖愈贵」，直言「愈嚟愈差，无帮衬好耐」。



资料来源︰香港茶餐厅及美食关注组